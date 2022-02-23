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В голландском магазине Apple мужчина захватил заложников: что известно

В Амстердаме мужчина держал заложников в магазине

сегодня, 13:05
Автор:

Козлова Альбіна
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В Амстердаме полиция получила вызов о захвате заложников в одном из магазинов Apple Store во вторник, 22 февраля. Об этом сообщает DW. По словам свидетелей, в магазин вошел мужчина, они слышали выстрелы и крики вызвали полицию.

В голландском магазине Apple мужчина захватил заложников: что известно

Фото иллюстративное / Pixabay

По информации голландских СМИ, инцидент начался как ограбление в магазине, что расположен на площади Лейдсеплейн. Вооруженный мужчина захватил заложников в магазине. Пять часов он держал людей в заведении. Злоумышленник требовал выкуп в криптовалюте. 27-летний подозреваемый сам связался с полицией и сообщил правоохранителям, что хочет получить 200 миллионов евро.

На место происшествия прибыли полицейские, группы быстрого реагирования и вертолет. Полицейские огородили площадь и предупредили местных жителей, которые живут неподалеку и находятся в магазинах или кафе вблизи места инцидента, не выходить наружу.

Задержать мужчину удалось, когда заложники вырвались из магазина, пока полицейский робот доставлял питьевую воду в заведение. Злоумышленник выбежал на улицу и погнался за людьми, когда полицейские сбили его на автомобиле. После чего робот просканировал подозреваемого на наличие взрывчатки, затем медики оказали ему помощь.

Сейчас мужчина находится в больнице, о его состоянии здоровья ничего не сообщают. Здоровью людей, которых пытался захватить мужчина в заложники, ничего не угрожает, пострадавших нет. Правоохранители извинились за шум и неудобства перед жителями района.

По данным полицейских, подозреваемый имел при себе пистолет и автомат. Мотив инцидента не ясен. Сколько человек было на момент преступления в магазине, не известно.

Как сообщал портал "Комментарии", голландское издание de Volkskrant сообщило, что пароль от аккаунта Дональда Трампа удалось узнать кибер специалисту Виктору Геверсу. Он смог получить доступ к аккаунту Президента, случайно подобрав пароль.


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Источник: https://www.dw.com/en/hostage-situation-ends-at-amsterdam-apple-store/a-60878403
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