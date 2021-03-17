В Грузии пропал свет: что случилось

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Ольга Чародий
Поздно вечером в населенных пунктах большей части Грузии
исчезло электричество. Об этом сообщает Sputnik Georgia.
Электричество (фото из открытых источников)
Свет погас в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти. В
Государственной электросистеме страны заявили, что причиной отключения
электроэнергии почти по всей Грузии стала проблема с крупной линией
электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции,
которая поставляет ей электричество.
Сейчас подача электроэнергии постепенно восстанавливается.
Государственная электросистема Грузии уже извинилась перед жителями страны за
доставленные неудобства.
Стоит заметить, что Грузия строго и ответственно относится к выполнению карантинных норм и пропуску иностранных туристов в страну. Так власть только недавно открыла аэропорт Тбилиси для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС. Пропускают и всех иностранцев, имеющих прививки от коронавируса. Напоминаем, что исследования ученых Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что обнаруженные штаммы коронавируса могут привести к быстрому росту новых случаев. Мутации вызывают беспокойство, ведь прогрессируют. Как может измениться ход пандемии COVID-19, читайте в нашем материале.
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