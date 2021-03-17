В Грузии пропал свет: что случилось

Поздно вечером в населенных пунктах большей части Грузии исчезло электричество. Об этом сообщает Sputnik Georgia.

Электричество (фото из открытых источников)

Свет погас в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти. В Государственной электросистеме страны заявили, что причиной отключения электроэнергии почти по всей Грузии стала проблема с крупной линией электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, которая поставляет ей электричество.

"Из-за отключения 400-киловаттной линии электропередач "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, и электроснабжение было отключено большей части страны", – говорится в заявлении.

Сейчас подача электроэнергии постепенно восстанавливается. Государственная электросистема Грузии уже извинилась перед жителями страны за доставленные неудобства.

Напомним, в скоре власть Грузии может смягчить правила въезда в страну во время пандемии и открыть свои границы для украинских туристов. "Грузинское правительство планирует ввести отдельные правила, которые позволят въезд также нашим гражданам. Есть даже надежда, что это произойдет уже в марте", — говорится в сообщении. По предварительным данным, украинцы смогут отдохнуть в Грузии, если покажут на границе отрицательный результат ПЦР-теста. Однако границы откроются только, если до марта не будет резкого скачка заболеваемости COVID-19.

Стоит заметить, что Грузия строго и ответственно относится к выполнению карантинных норм и пропуску иностранных туристов в страну. Так власть только недавно открыла аэропорт Тбилиси для граждан нескольких самых безопасных стран ЕС. Пропускают и всех иностранцев, имеющих прививки от коронавируса. Напоминаем, что исследования ученых Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что обнаруженные штаммы коронавируса могут привести к быстрому росту новых случаев. Мутации вызывают беспокойство, ведь прогрессируют. Как может измениться ход пандемии COVID-19, читайте в нашем материале.

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