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Главная Новости Мир ЕС В Хорватии избирают состав парламента: побеждает действующая партия
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В Хорватии избирают состав парламента: побеждает действующая партия

Право быть избранными в парламент Хорватии имеют право 151 депутат

сегодня, 23:30
Автор:

Екатерина Белоброва
В Хорватии избирают состав парламента: побеждает действующая партия

Сегодня  в Хорватии по всей стране и за рубежом открылись  6,5 тысячи избирательных участков для проведения выборов в государственный парламент.  Об этом сообщает издание Croatian Week.

Во время голосования 3,86 миллиона человек имеют право избирать 151 депутата парламента.

Выборы проходят по пропорциональной системе, с 5% барьером для политических партий и блоков. Участие в них принимают 192 политические партии с более 2,6 тысячи кандидатов.

Основная борьба за депутатские  кресла развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Исландии на второй срок был избран самый молодой президент республики Гвюдни Йоуханнессон. За продолжение его полномочий свои голоса отдали 92% граждан, а главный конкурент Йоуханнессона, Гюрмундур Франклин стал фаворитом только у 7,8% всех избирателей.


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