В Хорватии избирают состав парламента: побеждает действующая партия

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Екатерина Белоброва
Сегодня в Хорватии по всей стране и за рубежом открылись 6,5 тысячи избирательных участков для проведения выборов в государственный парламент. Об этом сообщает издание Croatian Week.
Во время голосования 3,86 миллиона человек имеют право избирать 151 депутата парламента.
Выборы проходят по пропорциональной системе, с 5% барьером для политических партий и блоков. Участие в них принимают 192 политические партии с более 2,6 тысячи кандидатов.
Основная борьба за депутатские кресла развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Исландии на второй срок был избран самый молодой президент республики Гвюдни Йоуханнессон. За продолжение его полномочий свои голоса отдали 92% граждан, а главный конкурент Йоуханнессона, Гюрмундур Франклин стал фаворитом только у 7,8% всех избирателей.
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