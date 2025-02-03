В Испании обратили внимание на важную деталь: что нужно знать о переговорах Украины и РФ

Сейчас о завершении войны в Украине говорит только Киев, в Кремле же всеми возможными способами дают понять, что они мира не хотят и заинтересованы не только в продолжении войны, но и в ее эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью el Diario заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото из открытых источников

Глава МИД Испании отметил, европейцы поддерживают любой справедливый мирный план, однако в отношении Украины ничего не может решаться без самой Украины.

"Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский. Российский президент всегда говорит о войне, о том, чтобы не отказываться от войны, о том, чтобы победить в войне", – отметил Хосе Мануэль Альбарес.

В то же время Альбарес отметил, что Европа должна иметь право голоса во всем, что касается европейской безопасности, в том числе и войны в Украине. Он подчеркнул, что несправедливая и агрессивная война, которая противоречит принципам Устава ООН, не может закончиться несправедливым миром.

"На кону сейчас, и уже в течение трех лет в Украине, стоит гарантирование таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет, а также ключевых принципов европейского строительства, таких как то, что война не может быть способом разрешения конфликтов между государствами, а также принципов толерантности, плюрализма и демократии", — добавил испанский министр.

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