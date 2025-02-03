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В Испании обратили внимание на важную деталь: что нужно знать о переговорах Украины и РФ

В Испании не верят в "мирные" намерения Путина

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

Сейчас о завершении войны в Украине говорит только Киев, в Кремле же всеми возможными способами дают понять, что они мира не хотят и заинтересованы не только в продолжении войны, но и в ее эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью el Diario заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

В Испании обратили внимание на важную деталь: что нужно знать о переговорах Украины и РФ

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото из открытых источников

Глава МИД Испании отметил, европейцы поддерживают любой справедливый мирный план, однако в отношении Украины ничего не может решаться без самой Украины.

"Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский. Российский президент всегда говорит о войне, о том, чтобы не отказываться от войны, о том, чтобы победить в войне", – отметил Хосе Мануэль Альбарес.

В то же время Альбарес отметил, что Европа должна иметь право голоса во всем, что касается европейской безопасности, в том числе и войны в Украине. Он подчеркнул, что несправедливая и агрессивная война, которая противоречит принципам Устава ООН, не может закончиться несправедливым миром.

"На кону сейчас, и уже в течение трех лет в Украине, стоит гарантирование таких принципов, как территориальная целостность и суверенитет, а также ключевых принципов европейского строительства, таких как то, что война не может быть способом разрешения конфликтов между государствами, а также принципов толерантности, плюрализма и демократии", — добавил испанский министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский ответил, верит ли он, что Трамп за 100 дней принесет мир в Украину.




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