В Испании обратили внимание на важную деталь: что нужно знать о переговорах Украины и РФ

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Кравцев Сергей
Сейчас о завершении войны в Украине говорит только Киев, в Кремле же всеми возможными способами дают понять, что они мира не хотят и заинтересованы не только в продолжении войны, но и в ее эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью el Diario заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Фото из открытых источников
Глава МИД Испании отметил, европейцы поддерживают любой справедливый мирный план, однако в отношении Украины ничего не может решаться без самой Украины.
В то же время Альбарес отметил, что Европа должна иметь право голоса во всем, что касается европейской безопасности, в том числе и войны в Украине. Он подчеркнул, что несправедливая и агрессивная война, которая противоречит принципам Устава ООН, не может закончиться несправедливым миром.
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