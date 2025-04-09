В Испании призвали ЕС идти на поклон в Китай: что происходит

Глава правительства Испании Педро Санчес выступил с призывом к Евросоюзу пересмотреть свои отношения с Китаем в контексте глобальных изменений, вызванных решением США о введении больших тарифов. Соответствующее заявление политик озвучил во время визита во Вьетнам, сообщает Bloomberg.

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Санчес обратился к европейским партнерам с призывом переосмыслить готовность искать новых союзников на фоне тарифной политики Дональда Трампа.

"Действия президента Трампа в глобальной торговле заставляют Европу пересмотреть свои подходы к поиску новых партнеров и открытию новых рынков", — отметил он.

Премьер Испании также подчеркнул, что ситуация с США требует адаптации со стороны всех участников, включающей пересмотр позиций Европы по отношению к Китаю и изменение отношения Китая к Европе.

"Торговая война не принесет выгоды ни одной стране. Все понесут потери, особенно рабочие и средний класс", — добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что Европейский Союз обязуется покупать американское энергетическое оборудование на сумму 350 млрд долларов, чтобы получить отсрочку от введения больших тарифов.

Комментируя свою тарифную политику, американский лидер описал ее как "война с миром", но затем уточнил, что это не "война", поскольку мировые лидеры приезжают в США для переговоров.

Также сообщалось, что США наложили на Китай тарифы в размере 104%, вступающие в силу с 9 апреля.

Портал "Комментарии" писал, что 500 самых богатых людей мира понесли беспрецедентные финансовые потери, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Эти потери стали следствием объявления президента США Дональда Трампа о введении новых торговых пошлин, что повлекло за собой значительное падение на мировых фондовых рынках.