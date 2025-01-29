В Италии возбудили дело против Мэлони из-за репатриации ливийского генерала, разыскиваемого МКС

Итальянская прокуратура начала расследование против премьер-министра Джорджи Мэлони и двух министров из-за репатриации ливийского генерала, разыскиваемого Международным уголовным судом (МКС). Об этом сообщает Politico.

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Усама Эльмасри Наджим, глава ливийской судебной полиции, обвиняется МКС в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в пытках, изнасилованиях и убийствах. Генерал был задержан в Турине в начале января во время визита на футбольный матч. Однако 21 января итальянский суд принял решение о его увольнении, признав ошибку в процессуальных действиях. Наджима был отправлен обратно в Ливию на правительственном самолете, несмотря на действующий ордер на арест от МКС.

Мелони подтвердила, что находится под следствием по обвинению в пособничестве в репатриации Наджима. Она пояснила, что ордер МКС не был признан итальянскими судами и что его действия стали частью сговора.

"Меня не пугаете, меня не сможете шантажировать", — заявила премьер-министр.

Расследование также касается министра юстиции Карло Нордио и министра внутренних дел Маттео Пьянтедози. Пьянтедози пояснил, что приказ о депортации был издан из соображений национальной безопасности.

Увольнение Наджима вызвало возмущение среди итальянской оппозиции, правозащитных организаций и МКС, который отметил необходимость полного сотрудничества Италии с судом в его расследованиях.

Некоторые критики считают, что репатриация генерала была связана с соглашением Италии и Ливии о борьбе с нелегальной миграцией. Этот вопрос важен для правительства Мелони, поскольку ограничение потока мигрантов через Средиземное море является одним из основных приоритетов ее политики после прихода к власти в 2022 году.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Италии Джорджа Мэлони прокомментировала заявления избранного президента США Дональда Трампа о его возможности применить военную силу для присоединения Гренландии или Панамского канала к Соединенным Штатам. По ее словам, такие слова Трампа следует рассматривать как предупреждение для Китая.