logo

BTC/USD

111351

ETH/USD

4611.6

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В команде Орбана истерика после решения мэрии Будапешта поддержать Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

В команде Орбана истерика после решения мэрии Будапешта поддержать Украину

Мэрия Будапешта подсветила Цепной мост в сине-желтый цвет ко Дню независимости Украины. Это вызвало ярость правящей партии Орбана.

27 августа 2025, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Венгерская столица оказалась в центре политического спора после того, как мэрия Будапешта решила подсветить Цепной мост сине-желтым цветом ко Дню Независимости Украины. Это решение вызвало резкую реакцию представителей правящей партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

В команде Орбана истерика после решения мэрии Будапешта поддержать Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Один из известнейших символов Будапешта Цепной мост вечером 24 августа засиял в цветах украинского флага, что стало жестом солидарности с Украиной в День Независимости. Однако в команде Орбана такое решение назвали "возмутительным".

Представитель фракции "Фидес" в городском совете Бела Радич обвинил мэра Гергели Карачоня в "измене национальных интересов".

"Что делает руководитель города, когда его собственный народ подвергается угрозам и шантажу со стороны страны? По словам Гергея Карачоня, ответ состоит в том, чтобы одеть один из самых известных мостов и символов нашей замечательной страны, Цепной мост, в цвета угрожающей страны", — заявил Радич на пресс-конференции.

По словам политика, Цепной мост должен быть "красным, белым и зеленым", то есть в цветах венгерского флага, а не украинского.

Возмущение выразила также лидер парламентской группы "Фидес-КДНП" Александра Сенткирайи.

"В день, когда украинский президент угрожал Венгрии, мэр надел Будапешт в украинские цвета. Это позор. Можно быть глобалистом, можно быть либералом, можно быть левым, но не можно быть столь не чувствительным к самым фундаментальным интересам венгров и Венгрии", — написала в Facebook Сенткирайи.

В партии Орбана, блокирующей вступление Украины в ЕС, санкции против России и помощь Киеву, возмутились после атаки ВСУ по российскому нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Петер Сийярто назвал это атакой на Венгрию, а Виктор Орбан шантажом Будапешта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский двузначно ответил на вопрос о "дружбе" с Венгрией.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС резко прошлись по Венгрии через Украину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hirado.hu/belfold/cikk/2025/08/26/fidesz-felhaborito-hogy-karacsony-gergely-ukran-szinekbe-oltozteti-a-lanchidat
Теги:

Новости

Все новости