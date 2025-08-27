В команде Орбана истерика после решения мэрии Будапешта поддержать Украину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Венгерская столица оказалась в центре политического спора после того, как мэрия Будапешта решила подсветить Цепной мост сине-желтым цветом ко Дню Независимости Украины. Это решение вызвало резкую реакцию представителей правящей партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Один из известнейших символов Будапешта Цепной мост вечером 24 августа засиял в цветах украинского флага, что стало жестом солидарности с Украиной в День Независимости. Однако в команде Орбана такое решение назвали "возмутительным".
Представитель фракции "Фидес" в городском совете Бела Радич обвинил мэра Гергели Карачоня в "измене национальных интересов".
По словам политика, Цепной мост должен быть "красным, белым и зеленым", то есть в цветах венгерского флага, а не украинского.
Возмущение выразила также лидер парламентской группы "Фидес-КДНП" Александра Сенткирайи.
В партии Орбана, блокирующей вступление Украины в ЕС, санкции против России и помощь Киеву, возмутились после атаки ВСУ по российскому нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Петер Сийярто назвал это атакой на Венгрию, а Виктор Орбан шантажом Будапешта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский двузначно ответил на вопрос о "дружбе" с Венгрией.
Также "Комментарии" писали, что в ЕС резко прошлись по Венгрии через Украину.