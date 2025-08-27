В команде Орбана истерика после решения мэрии Будапешта поддержать Украину

Венгерская столица оказалась в центре политического спора после того, как мэрия Будапешта решила подсветить Цепной мост сине-желтым цветом ко Дню Независимости Украины. Это решение вызвало резкую реакцию представителей правящей партии премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Один из известнейших символов Будапешта Цепной мост вечером 24 августа засиял в цветах украинского флага, что стало жестом солидарности с Украиной в День Независимости. Однако в команде Орбана такое решение назвали "возмутительным".

Представитель фракции "Фидес" в городском совете Бела Радич обвинил мэра Гергели Карачоня в "измене национальных интересов".

"Что делает руководитель города, когда его собственный народ подвергается угрозам и шантажу со стороны страны? По словам Гергея Карачоня, ответ состоит в том, чтобы одеть один из самых известных мостов и символов нашей замечательной страны, Цепной мост, в цвета угрожающей страны", — заявил Радич на пресс-конференции.

По словам политика, Цепной мост должен быть "красным, белым и зеленым", то есть в цветах венгерского флага, а не украинского.

Возмущение выразила также лидер парламентской группы "Фидес-КДНП" Александра Сенткирайи.

"В день, когда украинский президент угрожал Венгрии, мэр надел Будапешт в украинские цвета. Это позор. Можно быть глобалистом, можно быть либералом, можно быть левым, но не можно быть столь не чувствительным к самым фундаментальным интересам венгров и Венгрии", — написала в Facebook Сенткирайи.

В партии Орбана, блокирующей вступление Украины в ЕС, санкции против России и помощь Киеву, возмутились после атаки ВСУ по российскому нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Петер Сийярто назвал это атакой на Венгрию, а Виктор Орбан шантажом Будапешта.

