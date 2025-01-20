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В Латвии ограничат доступ белорусов и россиян к управлению критическими объектами

В некоторых случаях граждане России и Беларуси могут работать в этих структурах только при наличии отдельного разрешения от органов государственной безопасности.

сегодня, 12:30
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Клименко Елена

Министерство внутренних дел Латвии готовится к внесению изменений в законодательство по национальной безопасности, которые запретят гражданам России и Беларуси занимать должности в органах управления критической инфраструктурой. Об этом сообщает Delfi.

В Латвии ограничат доступ белорусов и россиян к управлению критическими объектами

Фото: из открытых источников

Согласно новым правкам, гражданам России и Беларуси будет запрещено работать не только в латвийских структурах управления критической инфраструктурой, но и на объектах, имеющих важное значение для Европы.

К критической инфраструктуре относятся объекты и системы, которые находятся в Латвии и важны для обеспечения общественных функций, здравоохранения, национальной безопасности, а также для экономического и социального благосостояния.

"Правки предусматривают, что владельцы и руководители критических объектов должны быть лояльны Латвии и ее Конституции. Им запрещается оказывать поддержку лицам или странам, угрожающим территориальной целостности и независимости или демократическому порядку", — говорится в сообщении.

Также по новым изменениям граждане России и Беларуси или зарегистрированные в этих странах юридические лица не смогут быть собственниками, руководителями или бенефициарами критически важной инфраструктуры, в том числе и в европейском масштабе.

В некоторых случаях граждане России и Беларуси могут работать в этих структурах только при наличии отдельного разрешения от органов государственной безопасности.

Напомним, в прошлом году в Латвии заявили, что странам Балтии пока не грозит всеобщее нападение со стороны России.

Портал "Комментарии" уже писал, что правительство Латвии приняло решение выделить 4,4 млн. евро в поддержку украинских беженцев в 2024 году. Эти средства направлены на обучение языку, изучение истории и культуры Латвии, а также разные мероприятия, которые помогут украинцам лучше адаптироваться в новой стране.



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Источник: https://rus.delfi.lv/57860/latvia/120057977/mvd-podderzhal-zapret-grazhdanam-rf-i-belarusi-rabotat-v-strukturah-upravleniya-kriticheskoy-infrastrukturoy
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