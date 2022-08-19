В Литве отреагировали на переброску Россией "Кинжалов" в Калининградскую область

Литовское правительство не сильно обеспокоено демонстративной переброской Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в соседствующую Калининградскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "BNS" заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

МиГ-31 с ракетами "Кинжал". Фото: из открытых источников

В Минобороны Литвы считают, что переброска Россией ракет – это не более, чем демонстративный жест, потому что эти ракеты не могут повлиять или изменить ситуацию. Главный вывод – тех резервов России, которые есть сейчас в Калининградской области очень мало. Главные ресурсы Москва бросает на войну против Украины.

По информации Арвидаса Анушаускаса, те арсенале, которые Россия размещала в Калининграде, теперь опустели, потому что россияне многое из того, что было уже использовали против Украины. И переброска такого количества ракет – это капля в море.

При этом министр согласился с тем, что Россия, как государство, постоянно пытается создавать угрозу для тех государств, с которыми граничит, но после переброски в Калининградскую область ракет этот уровень угрозы нисколько не вырос.

Стоит отметить, накануне Москва перебросила три сверхзвуковых самолета МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области. В Минобороны РФ считают, что в мире еще нет способов, как распознавать ракеты "Кинжал", поэтому они несут большую угрозу любому потенциальному противнику.

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