В Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины

Вакцина. Фото: rbc.ua

В Литве врачи по ошибке ввели во время вакцинации не стандартную дозу, а увеличенную в пять раз. Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантаса Чесну, передает портал 15min.lt.

Инцидент произошел в одной из поликлиник города Мариямполе. По словам директора медицинского учреждения, во время вакцинации случилась ошибка и забыли разбавить флакон с пятью дозами, которые там находились. Таким образом, человеку ввели пятикратную дозу вакцины против коронавирусной инфекции.

"Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не случилось", — сказал Чесна.

По его словам, женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она ощущает сильную боль в месте укола. После инцидента врачи проконсультировались с представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.

Отмечается, что из-за ошибки медиков в больнице четыре человека не получили прививку. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, американский миллиардер Билл Гейтс сделал громкое заявление. Он сказал, что мир может потрясти новая пандемия, которая будет хуже коронавирусной инфекции в 10 раз, об этом Гейтс заявил в интервью изданию "Süddeutsche zeitung".

Миллиардер высказал мнение, что ситуация с коронавирусом приводит в ужас, но мир может потрясти более страшная пандемия, к которой мы будем не готовы.

Гейтс сказал, что коронавирус уже стал частью нашей повседневной жизни и сравнил его со стихийными бедствиями и торнадо, однако государства должны обеспечивать защиту своих граждан от подобного в будущем.





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