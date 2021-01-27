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Главная Новости Мир ЕС В Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины
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В Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины

После инцидента врачи проконсультировались с представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку

сегодня, 22:20
Автор:

Ольга Чародий

В Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины

Вакцина. Фото: rbc.ua

В Литве врачи по ошибке ввели во время вакцинации  не стандартную дозу,  а увеличенную в пять  раз. Об этом сообщил директор медицинского учреждения Мантаса Чесну, передает портал 15min.lt.

Инцидент произошел в одной  из  поликлиник  города Мариямполе. По словам директора медицинского учреждения, во время вакцинации  случилась  ошибка и забыли  разбавить флакон с  пятью дозами, которые там находились. Таким образом, человеку ввели  пятикратную дозу вакцины против коронавирусной  инфекции.

"Это человеческий фактор. С пациенткой ничего плохого не случилось", — сказал Чесна.

По его словам, женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она ощущает сильную боль в месте укола. После инцидента врачи проконсультировались с представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.

Отмечается, что из-за ошибки медиков в больнице четыре человека не получили прививку. Расследование  инцидента продолжается.   

Напомним, американский миллиардер Билл Гейтс сделал громкое заявление. Он сказал, что мир может потрясти новая пандемия, которая будет хуже коронавирусной инфекции в 10 раз, об этом Гейтс заявил в интервью изданию "Süddeutsche zeitung".

Миллиардер высказал мнение, что ситуация с коронавирусом приводит в ужас, но мир может потрясти более страшная пандемия, к которой мы будем не готовы. 

Гейтс сказал, что коронавирус уже стал частью нашей повседневной жизни и сравнил его со стихийными бедствиями и торнадо, однако государства должны обеспечивать защиту своих граждан от подобного в будущем.


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Источник: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/marijampoles-ligonineje-per-klaida-medikei-suleistos-penkios-pfizer-vakcinos-dozes-56-1445918
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