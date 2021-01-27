В Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины

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Ольга Чародий
Вакцина. Фото: rbc.ua
В Литве врачи по ошибке ввели во время вакцинации не стандартную дозу, а увеличенную в пять раз. Об этом сообщил директор медицинского
учреждения Мантаса Чесну, передает портал 15min.lt.
Инцидент произошел в одной
из поликлиник города Мариямполе. По словам директора
медицинского учреждения, во время вакцинации
случилась ошибка и забыли разбавить флакон с пятью дозами, которые там находились. Таким образом,
человеку ввели пятикратную дозу вакцины
против коронавирусной инфекции.
По его словам, женщина, которой ввели препарат, чувствует себя хорошо, однако она ощущает сильную боль в месте укола. После инцидента врачи проконсультировались с представителями Pfizer, вакциной которой привили пациентку.
Отмечается, что из-за ошибки медиков в больнице четыре человека не получили прививку. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, американский миллиардер Билл Гейтс сделал громкое заявление. Он сказал, что мир может потрясти новая пандемия, которая будет хуже коронавирусной инфекции в 10 раз, об этом Гейтс заявил в интервью изданию "Süddeutsche zeitung".Миллиардер высказал мнение, что ситуация с коронавирусом приводит в ужас, но мир может потрясти более страшная пандемия, к которой мы будем не готовы.
Гейтс сказал, что коронавирус уже стал частью нашей повседневной жизни и сравнил его со стихийными бедствиями и торнадо, однако государства должны обеспечивать защиту своих граждан от подобного в будущем.
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