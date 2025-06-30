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В МИД европейской страны предложили простить Россию

Глава МИД Словакии предложил простить Россию

30 июня 2025, 08:01
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Недилько Ксения

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в эфире словацкого вещателя STVR заявил, что урегулировать конфликт между Россией и Украиной военным путем невозможно. Для дипломатического разрешения войны нужно налаживать контакты со страной-агрессором.

В МИД европейской страны предложили простить Россию

В МИД Словакии предложили простить Россию

Возможно, даже придется простить РФ все, что она сделала, отметил словацкий чиновник.

Он сказал, что война, которую РФ ведет против Украины, не имеет военного решения. Предотвращать конфликты необходимо "дипломатическими средствами и соблюдением международного права", отметил министр.

"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", – сказал он.

По словам Бланара, Запад должен найти способ сотрудничества с Россией.

"А может, даже простить все, что произошло", – добавил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился вызвавшим недоумение заявлением. На этот раз он объяснил свой отказ от визита в Украину тем, что президент Владимир Зеленский вроде бы его "ненавидит". Об этом политик сказал в разговоре со словацким изданием Aktuality.sk, отметив, что личную встречу с украинским лидером считает "бессмысленной".

По его словам, причиной якобы является то, что Зеленскому не нравится, что он "выражает свое мнение вслух".

"Мы не можем найти общий язык. Зеленский меня ненавидит", — заявил Фицо.

Тем не менее, премьер неожиданно поддержал евроинтеграционные стремления Украины. Он отметил, что членство нашей страны в Евросоюзе якобы может быть даже выгодно Словакии. "Вступление Украины в ЕС принесет Словакии больше преимуществ, чем проблем", — добавил он.



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