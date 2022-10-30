В Минобороны Турции сделали заявление о выходе судов с зерном из морских портов Украины

Транспортировка украинской сельхозпродукции через Черное море временно приостановлена из-за решения РФ выйти из зерновой сделки. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Министерство обороны Турции в Twitter .

"Выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновом соглашении пока осуществляться не будет", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар уже начал переговоры с международными партнерами, чтобы урегулировать ситуацию по зерновому соглашению.

При этом россияне все еще находятся в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

В Мининфраструктуры Украины заявили, что экспорт зерна должен производиться с помощью 218 судов, теперь движение заблокировано. Из-за того, что украинская сторона не получила разрешений от СКЦ на вывоз продукции безопасными коридорами и проведение необходимых инспекций.

В министерстве сообщили, что 95 загруженных судов уже вышли из портов Украины, а теперь ждут инспекции для отправки. Еще 101 судно ждет инспекцию, чтобы попасть в украинские порты. 22 загруженных судов находятся в наших портах, чтобы выйти.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в НАТО обратились в Россию по поводу зернового соглашения. РФ следует срочно возобновить действие зерновой сделки, чтобы Украина возобновила экспорт своей сельской хозяйственной продукции. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску. Лунгеску подчеркнула, что зерновое соглашение утвердили в Турции, поэтому его поддерживают все страны-члены НАТО.