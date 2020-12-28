В Польше будут бесплатно вакцинировать украинцев от COVID-19

В связи с началом вакцинации от COVID-19, украинцы, находящиеся на данный момент в Польше, смогут сделать прививку абсолютно бесплатно. Об этом сообщил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик

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Известно, что вакцинацию смогут сделать те украинцы, которые проживают на территории Польши легально и имеют все нужные документы, чтобы это подтвердить. По словам Михаила Дворчика, дополнительных документов, кроме тех, что подтверждают, что данное лицо имеет регулируемое место жительства в Польше, при вакцинации спрашивать не будут. В случае. Если украинец не застрахован в Польше, он все равно имеет право сделать бесплатно прививку от коронавируса. Бездомные люди также могут записаться на прививку.

Глава канцелярии премьер-министра также сообщает, что первая партия вакцины прибыла в страну еще в пятницу.25 декабря. Вакцинация людей началась в воскресенье. Планируется, что до конца января 2021 года в Польшу доставят 1,5 млн доз вакцины.

Начиная с 27 декабря массовая вакцинация от коронавируса прошла в странах Европы. Однако, далеко не все готовы делать прививку. К примеру, в Польше только 40% человек готовы делать прививку от COVID-19. Остальной процент людей планирует некоторое время подождать, чтобі полностью убедиться, что вакцина безопасна для здоровья и не имеет побочных эффектов.

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