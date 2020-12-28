kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.12.2020

BTC/USD

27095.82

ETH/USD

739.23

LTC/USD

131.57

НБУ 28.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС В Польше будут бесплатно вакцинировать украинцев от COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше будут бесплатно вакцинировать украинцев от COVID-19

Любой украинец, законно находящийся в польше, может сделать прививку от коронавируса

сегодня, 17:45
Автор:

Мокрик Анастасия

В связи с началом вакцинации от COVID-19, украинцы, находящиеся на данный момент в Польше, смогут сделать прививку абсолютно бесплатно. Об этом сообщил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик

В Польше будут бесплатно вакцинировать украинцев от COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

Известно, что вакцинацию смогут сделать те украинцы, которые проживают на территории Польши легально и имеют все нужные документы, чтобы это подтвердить. По словам Михаила Дворчика, дополнительных документов, кроме тех, что подтверждают, что данное лицо имеет регулируемое место жительства в Польше, при вакцинации спрашивать не будут. В случае. Если украинец не застрахован в Польше, он все равно имеет право сделать бесплатно прививку от коронавируса. Бездомные люди также могут записаться на прививку.

Глава канцелярии премьер-министра также сообщает, что первая партия вакцины прибыла в страну еще в пятницу.25 декабря. Вакцинация людей началась в воскресенье. Планируется, что до конца января 2021 года в Польшу доставят 1,5 млн доз вакцины. 

Начиная с 27 декабря массовая вакцинация от коронавируса прошла в странах Европы. Однако, далеко не все готовы делать прививку. К примеру, в Польше только 40% человек готовы делать прививку от COVID-19. Остальной процент людей планирует некоторое время подождать, чтобі полностью убедиться, что вакцина безопасна для здоровья и не имеет побочных эффектов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что стало известно о еще одной смерти человека после вакцинации против коронавируса в Израиле, а также о том, что глава Минздрава Максим Степанов рассказал, почему после новогодних праздников январский локдаун всё же не отменят



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2648526,%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-COVID19-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D1
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ