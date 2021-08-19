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Главная Новости Мир ЕС В Польше изменят один из критериев согласования получения карты побыту
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В Польше изменят один из критериев согласования получения карты побыту

Изменения в порядке получения карты побыту касаются размера минимального дохода иностранца, который претендует на получение документа

сегодня, 14:26
Автор:

Лилия Боровая

С 1 января Польша увеличивает минимальный размер подтвержденного дохода для иностранцев, который необходим для оформления временного вида на жительство в стране. Об этом сообщает "Информационный портал Польши".

В Польше изменят один из критериев согласования получения карты побыту

Карта побыту, фото из открытых источников


Сейчас, если иностранец проживает сам, то должен получать не менее 701 злотого (4768 грн.), а средний официальный доход на одного члена семьи, не должен быть ниже 528 злотых (3591 грн.). С нового года эти показатели вырастут до 776 злотых (5279 грн.) И 600 злотых (4081 грн.) соответственно.


Отметим, что последний раз минимальную сумму доходов для получения карты побыту в Польше повышали еще в 2018 году.


Напомним, что с 1 января 2022 года в Польше будет повышена минимальная зарплата для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам. Она составит 3 тыс. злотых (21,5 тыс. гривен). В Польше, по решению Совета министров, минимальная зарплата составляет 60% от среднего заработка по стране.

Ранее "Комментарии" сообщали, что под посольством Польши в Киеве состоялся пикет из нескольких десятков человек. Акция была направлена против монополизации польского рынка труда для украинских граждан. Причиной беспокойства граждан Украины стало то, что компания "Personal Service SA", которая должна принимать участие в процессе выдачи виз украинцам, также специализируется на комплексном подборе для работников из Украины предприятий в Польше. Ситуация, когда компания не только составляет контракты с рабочими, но и отвечает за визовые процедуры, была воспринята как очевидный конфликт интересов.


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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/u-polshhi-zminyuehtsya-kriterijj-rivnya-dokhodiv-dlya-otrimannya-karti-pobitu-ta-socialno%D1%97-dopomogi/
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