В Польше намекнули на референдум об изгнании Венгрии из ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский саркастически отреагировал на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести референдум внутри страны по членству Украины в Европейском Союзе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский опубликовал реакцию на инициативу Орбана спросить венгров о членстве Украины в ЕС.

"Венгрия намерена провести референдум по поводу будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно узнать о результатах референдума в ЕС по членству Венгрии Орбана", — написал Сикорский.

Таким образом, польский министр прокомментировал анонс от Орбана, который планирует вынести на общевенгерское обсуждение вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, предоставление членства Украине в ЕС не должно происходить за "закрытыми дверями в Брюсселе" и без разговоров с гражданами стран Евросоюза.

"Мы зададим вопрос о членстве Украины в ЕС на голосование в Венгрии, и венгерский народ скажет свое слово. Мы будем выполнять их волю", — написал Орбан.

Напомним, что 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета по поддержке Украины. Текст был согласован 26 из 27 государств Европейского Союза.

Европейские политики называют Венгрию "нарушителем спокойствия" в ЕС из-за постоянной противоположной позиции Орбана по большинству вопросов евросообщества, в частности, относительно Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан подверг критике помощь Украине от ЕС.

Также "Комментарии" писали, что Орбан заявил, что его раздражают украинцы. По его словам, Украина представляет угрозу Венгрии.