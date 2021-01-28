В Польше окончательно запретили аборты - последствия (Фото)

Недавно в Польше вступило в силу решение о запрете абортов, которое ранее вызвало волну недовольства среди польских граждан. В ответ на решение на протесты снова вышли разнообразные польские движения за права женщин. Больше всего участников было из организации "Общепольская забастовка женщин". Об этом сообщает Polska Agencia Prasowa.

Запрет абортов в Польше - люди вышли на протесты. Фото: pap.pl

Вечером 27-го января несколько сотен митингующих собрались у здания Конституционного трибунала. Впоследствии они направились в офис правящей партии "Право и Справедливость".

Спустя некоторое время уже насчитывалось несколько тысяч митингующих по стране. Свои права отстаивали в Гданске, Ольштыне, Гдыне, Ченстохове, Кельце, Радоме, Лодзе, Белостоке, Торуне.

Улицы, на которых происходили протесты контролировались полицией. Однако правоохранители не вмешивались в ход мирной акции.

Напомним, что Конституционный суд Польши 22 октября 2020 принял решение об усилении запрета абортов. Теперь женщины могут сделать аборт только, если в них тяжелые пороки плода или неизлечимая болезнь, которая несет угрозу матери или ребенку.

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