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В Польше открыто заявили о высокой вероятности участия в войне

Вероятность слишком высока, чтобы Польша могла рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически

сегодня, 20:41 comments1601
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Автор:

Лиля Воробьева

В Министерстве обороны Польши заявили, что вероятность участия их страны в войне высока. Следовательно, внешняя и оборонная политика государства должна быть направлена на укрепление отношений с единомышленниками в мире. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа, сообщает TVP3 Kraków.

В Польше открыто заявили о высокой вероятности участия в войне

В Польше сделали заявление об участии в войне (фото из открытых источников)

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Крайне высока. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", – сообщил заместитель главы оборонного ведомства страны.

По мнению чиновника из Минобороны Польши, очень велика вероятность войны с НАТО, как и – Китая из США. По его словам, если хотя бы на 30% что-то возможно с политической точки зрения, то он к этому уже готовится.

"Если мы посмотрим на опыт 20 века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, в которых мы являемся участниками, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезный", – заявил Марчин Очепа.

Кроме того, он добавил, что в таких условиях внешняя и оборонная политика Польши должна быть как можно более глобальной и направленной на укрепление отношений с единомышленниками во всем мире.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США рассматривают новые поставки вооружения . Пентагон планирует поставлять в Украину небольшие высокоточные бомбы от компании Boeing. Такое оружие сможет наносить точные удары далеко за линией фронта. Запасы оружия в США и других союзников Украины иссякают, а военные мощности не успевают производить достаточное количество новой техники. Таким образом, военные США планируют поставлять Украине новый вид оружия от компании Boeing.



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Источник: https://krakow.tvp.pl/64805116/wiceszef-mon-prawdopodobienstwo-wojny-w-ktorej-bedziemy-brac-udzial-jest-wysokie
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