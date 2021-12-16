В Польше подтвердили первый случай штамма "Омикрон"

Штамм "омикрон" польские медики обнаружили у 30-летней гражданки Лесото в польском городе Катовице. Об этом сообщает Общественное, посылаясь на Министерство здравоохранения Польши.

Коронавирус. Фото из открытих источников

"Мы подтверждаем обнаружение вируса варианта "омикрон" от санитарно-эпидемиологической станции в Катовице. Пациентка находится в изоляции, с ней все хорошо", – добавили в Минздраве Польши.

Также чиновники добавили, что санитарная инспекция принимает все необходимые меры в связи с появлением этого штамма вируса в стране.

Напомним, вчера, 15 декабря о первом случае заражения штаммом "омикрон" заявила Литва, став 26-й страной Европейского Союза, где известно о случаях этого варианта коронавируса. В настоящее время в ЕС зафиксировано 2127 случаев. Больше всего – в Норвегии (1176), Дании (268), Франции (130), Германии (101), Бельгии (73), Швеции (51).

Украинские медики ожидают появления штамма "омикрон" в Украине на этой неделе.



По данным ВОЗ этот вариант вируса был обнаружен в ноябре 2021 года на юге Африки. Он распространяется быстрее, чем дельта, а имеющиеся вакцины менее эффективны против него. Однако, как уже проанализировали специалисты, "омикрон" вызывает более мягкое течение болезни. Штамм Omicron в 70 раз быстрее проникает в бронхи, чем Delta





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© Comments.ua Штамм Omicron в 70 раз быстрее проникает в бронхи, чем Delta, — исследованиеИсточник: https://society.comments.ua/ru/news/medicine/shtam-omicron-v-70-raziv-shvidshe-pronikae-v-bronhi-nizh-delta---doslidzhennya-690144.html © Comments.ua

Ранее "Комментарии" писали, что медики назвали два необычных симптома у пациентов со штаммом "Омикрон".





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© Comments.ua Медики назвали два необычных симптома у пациентов со штаммом "Омикрон"Источник: https://society.comments.ua/ru/news/medicine/mediki-nazvali-dva-nezvichayni-simptomi-u-pacientiv-zi-shtamom-omikron-690151.html © Comments.ua

























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