В Польше подтвердили первый случай штамма "Омикрон"

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Людмила Слободенюк
Штамм "омикрон" польские медики обнаружили у 30-летней гражданки Лесото в польском городе Катовице. Об этом сообщает Общественное, посылаясь на Министерство здравоохранения Польши.
Коронавирус. Фото из открытих источников
Также чиновники добавили, что санитарная инспекция принимает все необходимые меры в связи с появлением этого штамма вируса в стране.
Напомним, вчера, 15 декабря о первом случае заражения штаммом "омикрон" заявила Литва, став 26-й страной Европейского Союза, где известно о случаях этого варианта коронавируса. В настоящее время в ЕС зафиксировано 2127 случаев. Больше всего – в Норвегии (1176), Дании (268), Франции (130), Германии (101), Бельгии (73), Швеции (51).
Украинские медики ожидают появления штамма "омикрон" в Украине на этой неделе.
По данным ВОЗ этот вариант вируса был обнаружен в ноябре 2021 года на юге Африки. Он распространяется быстрее, чем дельта, а имеющиеся вакцины менее эффективны против него. Однако, как уже проанализировали специалисты, "омикрон" вызывает более мягкое течение болезни. Штамм Omicron в 70 раз быстрее проникает в бронхи, чем Delta
Ранее "Комментарии" писали, что медики назвали два необычных симптома у пациентов со штаммом "Омикрон".
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