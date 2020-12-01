В Португалии владельцы ресторанов и ночных клубов объявили голодовку из-за карантина

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Ольга Чародий
В Португалии представители общепита — владельцы ресторанов и
кафе решили привлечь к себе внимание из-за
низких доходов в связи с карантином. В знак протеста люди объявили пятидневную
голодовку. Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников
Как пишет агентство Reuters, многие владельцы заявляют о том, что не смогут перенести карантин и их бизнес придется закрыть. Люди объявили голодовку, чтобы власти Португалии обратили на них внимание и финансово поддержали бизнес в стране.
Протестующие поставили палатки возле парламента. Из еды, они взяли с собой только чай и кофе, чтобы не замерзнуть. Есть категорически отказываются, пока с ними не встретится премьер-министр или министр экономики
С ноября месяца по стране действует комендантский час и карантин на выходные. Эти ограничения и карантинные меры, как считают представители общепита, помогут "загубить" их бизнес.
Отметим, что в качестве компенсации за ограничения, действующие в выходные, правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода. Владельцы бизнеса говорят, что этого недостаточно.
Как сообщал портал "Комментарии", введение дополнительных ограничений для украинцев, в частности, карантина "выходного дня" оказалось малоэффективным. Об этом говорит и статистика заболеваемости и уже подтверждают в Министерстве здравоохранения.
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