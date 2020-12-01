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Главная Новости Мир ЕС В Португалии владельцы ресторанов и ночных клубов объявили голодовку из-за карантина
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В Португалии владельцы ресторанов и ночных клубов объявили голодовку из-за карантина

Протестующие разбили палатки возле парламента и употребляют только воду, чай и кофе. Они говорят, что не будут есть, пока с ними не встретятся премьер-министр и министр экономики.

1 декабря 2020, 23:07
Автор:

Ольга Чародий

В Португалии представители общепита — владельцы ресторанов и кафе решили привлечь к себе  внимание из-за низких  доходов в связи с карантином. В  знак протеста люди объявили пятидневную голодовку.

В Португалии владельцы ресторанов и ночных клубов объявили голодовку из-за карантина

Фото: из открытых источников

Как пишет агентство Reuters,  многие владельцы заявляют о том, что не смогут перенести карантин  и их  бизнес придется закрыть. Люди объявили  голодовку, чтобы власти Португалии обратили на  них внимание и финансово поддержали  бизнес в стране.

Протестующие поставили палатки возле  парламента. Из еды, они взяли  с собой только чай и кофе,  чтобы не замерзнуть. Есть категорически отказываются, пока с  ними  не встретится премьер-министр или министр экономики

С  ноября месяца по стране действует комендантский час и карантин на выходные. Эти ограничения и карантинные меры, как считают представители общепита, помогут "загубить" их  бизнес.

Отметим, что в качестве компенсации за ограничения, действующие в выходные, правительство предложило ресторанам 20% от их среднего дохода. Владельцы бизнеса говорят, что этого недостаточно.

Как сообщал портал "Комментарии", введение дополнительных ограничений для украинцев, в частности, карантина "выходного дня" оказалось малоэффективным. Об этом говорит и статистика заболеваемости и уже подтверждают в Министерстве здравоохранения.





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Источник: https://de.reuters.com/
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