В преддверии переговоров в Стамбуле в ЕС сделали новое предупреждение РФ

Европейский Союз ожидает, что российский диктатора Владимир Путин встретится с главой украинского государства Владимиром Зеленским 15 мая. При этом Брюссель вновь предупредил, что в случае отказа от прекращения огня Россия столкнется с новыми санкциями. Такое заявление в ходе брифинга в Брюсселе сделала пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что ЕС не отказался от своих намерений ввести дополнительные санкции против России, если она не согласится на прекращение огня, а также что Евросоюз ожидает готовности Путина встретиться с Зеленским на этой неделе.

"Мы с нетерпением ждем готовности президента Путина встретиться с президентом Зеленским в четверг", – заявила Паула Пиньо.

При этом спикер добавила, что Путин, "наверное, был удивлен готовностью президента Зеленского встретиться лично".

Также главный представитель ЕС подчеркнула, что Евросоюз не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если она не примет решение о прекращении огня.

"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент (Еврокомиссии) Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", – высказалась Паула Пиньо.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в ближайший четверг. Об этом в интервью российским пропагандистам сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

При этом Песков решил сохранить интригу, отметив, что он пока больше ничего по этому поводу сказать не может. Главный рупор Кремля уточнил, что подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона.



