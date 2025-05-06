В Румынии заявили о большой угрозе поставок оружия Украине: названа причина

Глава ультраправой партии "Альянс за Союз румынов" и победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион заявил, что поддерживает инициативу Дональда Трампа по мирному урегулированию войны в Украине. В то же время, он выступил против оказания военной помощи Киеву, подчеркнув, что это противоречит интересам европейских государств, сообщает Deutsche Welle.

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"Мы всегда говорили о необходимости мира и снижении напряженности. Поставка оружия лишь усугубляет ситуацию и вредит странам ЕС — таким как Германия, Франция, Румыния и Польша", — отметил политик.

Симион также подчеркнул, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной имеет негативные последствия для Румынии. Он выступает за прекращение боевых действий и защиту гражданского населения. Политик акцентировал внимание на необходимости мирного диалога.

"Мы должны надеяться и молиться за успех инициативы Дональда Трампа по мирным переговорам", — сказал он.

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов, во второй тур вышли Джордже Симион, получивший 40,96% голосов (3 862 404 избирателя), и независимый кандидат Никусор Дан — 20,99% (1 979 711 голосов). Третье место занял представитель провластной партии Джордж Антонеску с результатом 20,07% (1892925 голосов).

Никусор Дан, действующий мэр Бухареста с 2020 года, известен своей прозападной позицией и поддержкой Украины в войне с Россией.

Второй тур голосования назначен на 18 мая.

"Комментарии" уже писали, что три экстремистских румынских парламентских партии — AUR, SOS Румыния и POT обжаловали в Конституционном суде принятые парламентом законопроекты, позволяющие стране сбивать незаконно вторгающиеся в ее воздушное пространство беспилотники. Из-за таких обжалований законы не могут быть обнародованы.