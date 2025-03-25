В Швеции стремительно выросла стоимость продуктов: люди прибегли к нестандартным действиям

В Швеции прошли массовые бойкоты супермаркетов. Как отметил студент Марсель Демир, он был шокирован резким ростом цен на продукты, особенно шоколад и чипсы. Впрочем, Демир не единственный, кого беспокоит ситуация. По оценкам экспертов, годовые расходы средней шведской семьи на продукты выросли примерно на 30 000 крон с января 2022 года. Ожидается, что цена на пачку кофе скоро достигнет уровня в 100 крон, что на 25% больше, чем в начале прошлого года.

Супермаркет Швеции

После рекордного роста цен на продукты в феврале тысячи шведов решили действовать – они устроили семидневный бойкот крупнейших супермаркетов страны. Кампания, распространившаяся через TikTok и Instagram, быстро стала темой общенациональных обсуждений и политических дебатов.

Участники протеста обвиняют в росте цен владельцев розничных сетей и крупных производителей, которые, по их мнению, ставят доходы выше интересов потребителей. В то же время, представители супермаркетов объясняют ситуацию глобальными факторами – войнами, нестабильностью на рынках сырья, неурожаями и климатическими изменениями.

Организаторы шведского бойкота призвали потребителей на неделю отказаться от покупок в крупных сетях, таких как Lidl, Hemköp, Ica, Coop и Willys.

"Мы нечего терять, но можем многое получить", — говорится в сообщениях в соцсетях.

Протестующие планируют продолжить борьбу – следующим шагом станет трехнедельный бойкот лидера рынка Ica и крупного производителя молочной продукции Arla. В будущем они планируют добавлять в список новые компании.

Политические дискуссии вокруг темы не утихают. Представитель оппозиционной Социал-демократической партии Микаэль Дамберг обвинил правительство в бездействии. Она заявила, что в Швеции обычные семьи вынуждены тратить свои сбережения и брать кредиты, чтобы просто выжить.

Вместе с тем министр сельского хозяйства Петер Куллгрен заявил, что причинами роста цен являются глобальные факторы, включая неурожаи. Однако он признал, что конкуренция в сфере торговли нуждается в улучшении.

Правительство также представило новую стратегию развития продовольственной отрасли, которая предполагает увеличение объемов производства продуктов в Швеции и создание новых торговых сетей для повышения конкуренции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какие продукты в Украине больше подорожали в течение последнего времени.



