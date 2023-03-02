В Швейцарии при странных обстоятельствах скончалась акушерка любовницы Путина

Врач с экс-советских времен Наталья Тьебо (Кондратьева) загадочно ушла в вечность, проживая в Швейцарии.

Наталья Тьебо (фото из открытых источников)

Именно Тьебо возглавляла медицинскую бригаду, которая заботилась о родах любовницы кремлевского диктатора. Это было, по меньшей мере, два раза, информирует Daily Mirror.

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Врач ушла из жизни в Швейцарии 24 февраля, как раз в годовщину начала военного вторжения в Украину. Это печальное обстоятельство произошло через несколько дней после публикации в одном из российских медиа публикации о роли, которую исполняла Тьебо во время рождения тайных детей российского диктатора. При этом, за неполных две недели до своей непредсказуемой смерти Наталья Тьебо стала руководителем швейцарской компании, оказывающей медицинские услуги в сфере акушерства и гинекологии JERINA MEDICAL SA.

Сообщения о смерти коллеги, опубликовал в местных медиа ее партнер Джорджио Грандини. Здесь не упоминается о той роли, которую она выполняла во время рождения детей российского президента. О причине смерти Тьебо также не информируют. Только стало известно, что этим врачом заботились онкологи и на следующий день после смерти покойную сразу кремировали.

Недавно издание "Проект" обнародовало публикацию, где 63-летняя Наталья Тьебо названа акушеркой, осуществлявшей сопровождение любовницы Путина Алины Кабаевой во время рождения их детей по меньшей мере дважды. Глава Кремля не обнародует свои связи с Кабаевой, как и их общих детей. Но, как пишут медиа, известно, что в 2019 году экс-спортсменка подарила диктатору близнецов. В мае 2019 года с двумя медиками из Швейцарии (неонатолог Петра Екатерина Мария Донати-Женет и медсестра Стелла Гизелу) Наталья Тьебо была в российской столице – это пребывание совпадало с родами Кабаевой. Все трое медиков были ведущими специалистами элитной клиники в Лугано, где, как свидетельствовали сообщения, в 2015 году любовница Путнина родила еще одного малыша.

Этот экс-советский врач много времени жила в Швейцарии. В социальных сетях она не скрывала личные связи с Владимиром Путиным. Следовательно, в 2020 году Тьебо написала: "Он один-единственный Отец на всю Россию-матушку! Спасибо, что не забыл меня".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что критики Путина умирают при странных обстоятельствах. Павел Антонов выпал из окна гостиницы в Индии. Перед ним при таких же обстоятельствах погиб Равил Маганов. Список загадочных смертей критиков Владимира Путина длинный, и многие из них произошли задолго до войны в Украине.