В Словакии хотят задержать экс-главу Минобороны из-за помощи Украине

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Slava Kot
В Словакии проходит расследование о предоставлении военной помощи Украины, во время которого пытались задержать нескольких бывших чиновников, в частности экс-министра обороны Ярослава Надя. Сам Надь называет такие действия "театром" от власти под руководством Фицо.
Ярослав Надь. Фото: Jaro Nad/Facebook
По данным словацких медиа, расследование инициировано Европейской прокуратурой. Полиция подтвердила проведение операции, однако подробностей пока не раскрывает. Министр внутренних дел Словакии Матуш Сутай Эсток заявил, что речь идет о деятельности группы, которая расследует обстоятельства передачи боеприпасов и техники Украине при предыдущем правительстве. В частности, речь идет о поставках истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны.
Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь отреагировал на ситуацию. По его словам, такими шагами Фицо пытается скрыть свои неудачи.
Ярослав Надь подчеркнул, что гордится помощью Украине. Экс-министр отметил, что повторил бы эти шаги еще раз.
В настоящее время Надь находится в отпуске в Канаде и планирует вернуться в Словакию в конце июня.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о намке Фицо, который считает, что Словакия может выйти из НАТО ради нейтральности.
Также "Комментарии" писали, что Фицо поставил новые условия для санкций ЕС против России.
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