В Словакии хотят задержать экс-главу Минобороны из-за помощи Украине

В Словакии проходит расследование о предоставлении военной помощи Украины, во время которого пытались задержать нескольких бывших чиновников, в частности экс-министра обороны Ярослава Надя. Сам Надь называет такие действия "театром" от власти под руководством Фицо.

Ярослав Надь. Фото: Jaro Nad/Facebook

По данным словацких медиа, расследование инициировано Европейской прокуратурой. Полиция подтвердила проведение операции, однако подробностей пока не раскрывает. Министр внутренних дел Словакии Матуш Сутай Эсток заявил, что речь идет о деятельности группы, которая расследует обстоятельства передачи боеприпасов и техники Украине при предыдущем правительстве. В частности, речь идет о поставках истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны.

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь отреагировал на ситуацию. По его словам, такими шагами Фицо пытается скрыть свои неудачи.

"Сегодняшний театр, честно говоря, меня не удивил и не побеспокоил. Я ждал такого шоу несколько месяцев. Я об этом говорил публично. Им нужно прикрывать свою некомпетентность, плохое поведение граждан и воров, поэтому они ищут темы", — написал Надь в Facebook.

Ярослав Надь подчеркнул, что гордится помощью Украине. Экс-министр отметил, что повторил бы эти шаги еще раз.

"Я буду повторять себе, как я горжусь тем, как мы помогли Украине. Я сделал бы это снова. И снова", — добавил Надь.

В настоящее время Надь находится в отпуске в Канаде и планирует вернуться в Словакию в конце июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о намке Фицо, который считает, что Словакия может выйти из НАТО ради нейтральности.

Также "Комментарии" писали, что Фицо поставил новые условия для санкций ЕС против России.