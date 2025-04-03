В Словакии пошли наперекор воле Фицо по отношению к Украине: о чем речь

С апреля 2024 по февраль 2025-го словаки в рамках благотворительной инициативы "Аммуниция для Украины" собрали 5,1 миллиона евро на боеприпасы для ВСУ, несмотря на позицию правительства премьера Роберта Фицо. Об этом сообщили в благотворительном фонде "Все для Украины – Поддержка Украины" (All4Ukraine) в интервью Укринформу.

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Фонд вместе с партнерами из Чехии и Словакии положил начало кампании "Амуниция для Украины" в апреле 2024 года, основной целью которой было собрать средства на закупку снарядов для Вооруженных сил Украины, в основном на территории Словакии. Кампания стала ответом на отказ правительства Словакии поддержать международную инициативу, возглавляемую Чехией, по поставке боеприпасов для Украины. Лозунг акции стал выражением протеста против политики правительства: "Если не хочет правительство, мы сделаем это сами".

Инициатива привлекла значительную поддержку, став крупнейшим краудфандинговым проектом в истории Словакии, собрав рекордные 5,1 миллиона евро от более чем 75 тысяч доноров. Кампания получила международное признание и освещение в таких изданиях как BBC, Reuters, The Wall Street Journal и Politico.

Собранные средства были потрачены на закупку 2700 единиц 122-миллиметровых артиллерийских снарядов и минометных мин, успешно доставившихся в Украину.

Напомним, что в 2023 году Роберт Фицо стал премьер-министром Словакии и обещал прекратить всю военную помощь Украине. Однако впоследствии он заявил, что не помешает экспорту оборонной продукции от частных компаний.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что поддерживает "все мирные планы и предложения" по прекращению огня в Украине. По словам словацкого лидера, он с самого начала конфликта был против "взаимного убийства славян".