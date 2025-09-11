В Словакии злорадствовали после обстрела РФ Польши: циничное заявление

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предположил, что российские дроны, которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши, не были направлены против нее, а должны были попасть по территории Украины. Об этом сообщает Euractiv.

"Я хочу верить, что эти беспилотники не имели целью атаковать Польшу, а должны были достичь Украины", — заявил Бланар.

Его слова вызвали острую критику со стороны общественности и оппозиции. Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Бланарь "потерял связь с реальностью".

Вместе с тем, премьер-министр Роберт Фицо и министр обороны Роберт Калиняк назвали инцидент с дронами серьезным нарушением, хотя и воздержались от прямого обвинения России. Они призвали провести всестороннее расследование.

"Необходимо объективно выяснить, было ли это умышленное нарушение или случайность, и кто контролировал эти дроны", — подчеркнул Фицо.

Это уже не первое неоднозначное заявление министра. Ранее Бланар высказал мнение, что война между Украиной и Россией не имеет военного решения, и предложил стремиться к диалогу с РФ, даже если это будет означать "простить все, что произошло".

В то же время он признал, что Кремль не заинтересован в мире, пока сохраняет военное превосходство на фронте.

Как уже писали "Комментарии", после атаки российских дронов на территорию Польши Москва будет внимательно следить за реакцией Запада. О возможных целях Кремля рассказал Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. По словам эксперта, одной из возможных задач РФ является провоцирование внутриполитического напряжения в Польше, где уже есть противоречия между президентом, его политическими союзниками и премьер-министром.



