Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью STVR заявил, что для завершения войны в Украине Запад должен остановить оказание поддержки Киеву. Такое заявление прозвучало в ответ на обещание Дональда Трампа быстро прекратить конфликт — через 24 часа. По мнению Фицо, такая риторика Трампа предвыборна и, вероятно, трудно реализуема.

Роберт Фицо

Фицо считает, что значительное сокращение помощи Украине со стороны США могло бы стать путем окончания войны, поскольку, по его словам, конфликт будет продолжаться, пока Запад массово поддерживает Украину. Также он скептически отнесся к идее, что в случае сокращения помощи США, все бремя поддержки Киева должно лечь на Европейский Союз.

При этом известно, что после своей победы на президентских выборах Дональд Трамп обсудил с рядом европейских лидеров вопрос мира в Украине. В одном из таких разговоров он якобы намекнул, что для достижения мира потребует уступок как от Украины, так и от России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, США и Запад готовят для Украины смесь финского и корейского сценариев. Согласно этому плану, Украине "настойчиво предложат" прежде всего нейтралитет на срок от 5 до 20 лет. Неофициально говоря – до смерти Путина, когда геополитические условия могут измениться к лучшему. Похожую историю прошла Финляндия, которая после потери территории вынуждена была придерживаться нейтралитета, пока не наступили благоприятные геополитические условия для вступления в НАТО.

Кроме того, согласно этому так называемому мирному плану, Украина фактически потеряет те территории, которые оккупировала Россия. Суверенитет Киева над ними возобновится исключительно в новых геополитических условиях, то есть в условиях системного кризиса в России.



