В случае отказа США Евросоюз готов взять на себя роль лидера в помощи Украине, - Каллас

Верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам, Кая Каллас, заявила, что ЕС готов взять на себя лидерство в поддержке Украины, если Соединенные Штаты Америки прекратят свою помощь. Об этом она сообщила в своем выступлении перед заседанием "Рамштайн" 9 января, на котором обсуждалась дальнейшая поддержка Украины в условиях войны с Россией.

Кая Каллас. Фото: Getty Images

Дипломат подчеркнула, что Европейский Союз намерен активно взять на себя инициативу, если американская поддержка сократится или будет приостановлена.

"Европейский Союз готов взять на себя инициативу, если Соединенные Штаты не готовы продолжать свою поддержку Украины", – заявила Каллас. В то же время, она выразила уверенность, что другие союзники, в том числе Соединенные Штаты, будут продолжать поддерживать Украину. "Я очень уверена, что все остальные члены международного сообщества, и, надеюсь, Соединенные Штаты готовы продолжить свою помощь Украине", — добавила она.

Каллас также отметила, что пока не стоит делать спекуляций по поводу возможного прекращения поддержки со стороны США. По ее словам, даже в случае изменений в администрации США, ни один президент, кто бы им ни был, не будет заинтересован в укреплении России как самого сильного государства мира. "Соединенные Штаты независимо от того, кто их возглавляет, не заинтересованы в том, чтобы Россия стала доминирующей силой на международной арене", — отметила Каллас.

Напомним, что на саммите ЕС, состоявшемся 1 февраля в Брюсселе, лидеры Европейского Союза согласовали масштабную программу помощи Украине, которая была названа Ukraine Facility. Программа предусматривает финансовую помощь в объеме 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. В свою очередь глава дипломатии ЕС подтвердила, что ЕС ежемесячно будет предоставлять Украине 1,5 миллиарда евро поддержки, чтобы обеспечить стабильное развитие и восстановление страны в условиях войны. Это свидетельствует о решительности ЕС продолжать помощь Украине на долгосрочную перспективу.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи Контактной группы в Рамштайне объявил о новых поставках в Украину современных систем ПВО , а также боевых машин и техники пехоты.