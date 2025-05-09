В Совете Европы будет создан Специальный трибунал по преступлениям агрессии против Украины

Во Львове министры иностранных дел ЕС одобрили создание спецтрибунала по поводу преступления агрессии России. Принятая сегодня Львовская декларация дает старт, а будущее подписание соглашения между Украиной и Советом Европы поставит финальную точку в запуске трибунала.

Сегодня во Львове европейские лидеры поддержали создание спецтрибунала

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, за войну должна быть ответственность.

"Это – высшее моральное наследие ХХ века: должна быть ответственность. Особенно – ответственность за войну. Если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому Путин и начал полномасштабную войну против Украины – он избежал наказания за предыдущие войны как бандит, ни разу не отвечавший за совершенное. Этого больше нельзя допустить. И сегодня прямо перед вами стоит решение. Решение создать механизм, способный предотвратить будущие войны – через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал – трибунал о преступлении агрессии, совершенном Россией против Украины. И сегодня, когда во Львове собрались представители более 40 стран, я призываю всю Европу и наших демократических друзей в мире оказать этому решению политическую поддержку", – отметил глава украинского государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня, 9 мая, нардепка Марьяна Безуглая отреагировала на публикацию нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, в которой он поздравил "братцев" с "днем победы в Великой отечественной войне" на русском языке.