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В стране ЕС пытались поджечь военную помощь для Украины: детали

В Литве задержали часть лиц, которые по заказу пытались сжечь военную помощь, которую должна была получить Украина

1 марта 2025, 23:50
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Ткачик Олеся

В Литве группа лиц пыталась поджечь военную помощь, предназначенную для Украины, однако литовские правоохранители вовремя вмешались и предотвратили уничтожение груза. Часть причастных удалось задержать, сообщает литовское издание LRT. При этом подчеркивается, что инцидент произошел еще в 2024 году, а в полиции считает его очередным проявлением гибридной атаки против Литвы.

В стране ЕС пытались поджечь военную помощь для Украины: детали

Литва

В частности, генерал-комиссар полиции Арунас Паулаускас рассказал, что в городе Шяуляй на севере страны была сконцентрирована военная техника и радиолокационные станции, которые должны были передать Украине.

"Их пыталась поджечь группа лиц, как мы понимаем, у которых было заказ", — подчеркнул он.

По словам Паулаускаса, полиция получила информацию о разведывательной деятельности на территории, где хранилась техника. Благодаря сотрудничеству с разведчиками удалось установить подозреваемых.

Как сообщает издание, в результате оперативных действий трех человек задержаны, а остальные объявлены в международный розыск. Генерал-комиссар подчеркнул, что Литва уже стала частью гибридной войны.

Вместе с тем, министр обороны Литвы уже заявила, что "иллюзий по безопасности больше не может быть" и призвала НАТО полностью подготовиться к возможной масштабной войне в Европе в течение ближайших 3-4 лет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Литва помогает Украине в борьбе с немотивированной агрессией России. Кроме того, там ненавидят кремлевского диктатора Владимира Путина. В частности, за неделю до третьей годовщины с начала полномасштабного вторжения России в Украину скульптор Мартинас Гаубас представил в литовском городе Каунас скульптуру под названием Чуйло. Она изображает российского диктатора Владимира Путина посредством мужского полового органа.




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Источник: https://24tv.ua/litvi-hotili-spaliti-tehniku-dlya-ukrayini-pidozryuyut-diversiyu_n2765274
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