В Вашингтоне назвали единственный шаг, который можно сделать Европа из-за действий РФ и США

Со сменой администрации в Вашингтоне Россия ощутила, что ее позиции укрепились. В Кремле считают, что при новом президенте США появился шанс "ударить в спину" Европе, воспользовавшись политической нестабильностью на Западе. В таких условиях Европейскому Союзу, по словам американского политического деятеля Юрия Рашкина, не остается выбора — нужно укреплять обороноспособность и увеличивать военную поддержку Украины. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Рашкин отметил, что Европа оказалась между двумя огнями: с одной стороны — агрессивная позиция России, с другой — непредсказуемые действия США, которые могут изменить геополитический баланс. Все это, по его мнению, играет в пользу Москвы.

Европейским лидерам следует действовать с холодной головой – стратегически, но дипломатически взвешенно, учитывая союзнические обязательства в рамках НАТО и ЕС. В то же время Рашкин подчеркнул: Дональд Трамп, вероятнее всего, не изменит свою позицию, ведь даже отказался подписать совместное заявление стран G7, где Россию официально называют агрессором.

На фоне таких заявлений даже прозвучало предложение одной из украинских депутаток о разрыве дипломатических отношений с США. Но, по мнению Рашкина, торопиться с радикальными шагами не стоит. Вместо этого следует осознать новую политическую реальность: Вашингтон во главе с Трампом все больше симпатизирует Москве, и обе эти страны демонстрируют растущую враждебность к Европе.

"Ожидать, что Трамп вдруг изменится — бесполезно. Он остался тем же, каким был всегда", — подчеркнул американский политик.

Рашкин убежден: общая цель России и части американской политической элиты – заставить Европу отказаться от поддержки Украины. Некоторые советники Трампа даже открыто утверждают, что без помощи Запада война уже давно завершилась бы.

Впрочем, Европа не разделяет эту позицию и продолжает стоять на своем. И в условиях растущего давления со стороны как РФ, так и США ей остается лишь один логический сценарий — укреплять оборону и усиливать помощь Украине.

"Комментарии" уже писали, что 16 апреля Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой прямо упоминается вооруженная агрессия России против Украины. В то же время, среди стран, выступивших против документа, оказались не только Россия и ее союзники, но и Соединенные Штаты Америки.