В Венгрии издали новый резкий ультиматум из-за действий ВСУ: что произошло

Из-за новой атаки украинских дронов-камикадзе на территории России поставки российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба" вновь остановились. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, отметив, что это уже третий подобный инцидент за короткое время.

Фото: из открытых источников

"Ночью поступила информация об очередной атаке на нефтепровод "Дружба" вблизи границы России и Беларуси. Подача сырой нефти в Венгрию снова приостановлена", — заявил Сиярто.

Венгерский дипломат назвал это "очередным покушением на энергетическую безопасность страны" и в очередной раз заявил о попытках якобы "втянуть Венгрию в войну".

Он также заверил, что правительство в дальнейшем будет "принимать все меры для сохранения национальных интересов и продолжит работать над достижением мира".

Атака произошла поздно вечером 21 августа: по данным СМИ, дроны Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области России — это критический объект, через который идет транзит нефти в Венгрию и Словакию.

Напомним, 18 августа украинские военные уже били по российской нефтетранспортной инфраструктуре, в результате чего поставки в Венгрию и Словакию были временно прекращены, но возобновлены 20 августа. Похоже, новые удары снова нарушили эти поставки.

Как уже писали "Комментарии", Венгрия резко отреагировала на атаку украинских беспилотников по нефтепроводу "Дружба", которая произошла ночью 13 августа в городе Унеча Брянской области РФ. Цель удара — распределительная станция, являющаяся частью российской энергетической инфраструктуры, в том числе системы "Транснефти", поставляющей нефть в Европу, включая Венгрию.