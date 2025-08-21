logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Венгрии отрицают важное обещание, которое Трамп дал Зеленскому об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Венгрии отрицают важное обещание, которое Трамп дал Зеленскому об Украине

Петер Сийярто уверяет, что Трамп не звонил по телефону Орбану по вопросу о вступлении Украины в ЕС.

21 августа 2025, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не существовало звонка президента США Дональда Трампа к премьер-министру Виктору Орбану, в котором американский лидер просил Будапешт перестать блокировать членство Украины в Европейском Союзе.

В Венгрии отрицают важное обещание, которое Трамп дал Зеленскому об Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Петер Сийярто прокомментировал информацию о звонке Трампа к Орбану во время встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. По его словам, якобы Трамп не говорил с венгерским лидером о блокировании пути Украины в ЕС.

"Не только эта тема не поднималась, но вообще никакого разговора не было", — утверждает Сийярто.

Несмотря на заявления венгерского главы МИД, Зеленский в интервью с журналистами 21 августа рассказал, что обсуждал с американским лидером вопросы членства Украины в Евросоюзе и позицию Венгрии. По словам президента, Трамп дал обещание, что его команда будет работать над Орбаном, чтобы изменить его позицию.

Американские СМИ указывали, что после встречи с Зеленским Трамп позвонил по телефону Орбану, чтобы выяснить причины позиции Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС. Пока неизвестно, как прошел разговор, однако Будапешт не изменил своего отношения к украинской евроинтеграции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия пригрозила Украине отключением света из-за атаки по российскому трубопроводу, которым идет нефть в Будапешт. В ответ на эти заявления Петера Сийярто последовала жесткая реакция МИД Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Будапеште озвучили резкое заявление, где указали, что Кремль откровенно вмешивается во внутреннюю политику Венгрии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости