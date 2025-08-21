В Венгрии отрицают важное обещание, которое Трамп дал Зеленскому об Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не существовало звонка президента США Дональда Трампа к премьер-министру Виктору Орбану, в котором американский лидер просил Будапешт перестать блокировать членство Украины в Европейском Союзе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Петер Сийярто прокомментировал информацию о звонке Трампа к Орбану во время встречи президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. По его словам, якобы Трамп не говорил с венгерским лидером о блокировании пути Украины в ЕС.

"Не только эта тема не поднималась, но вообще никакого разговора не было", — утверждает Сийярто.

Несмотря на заявления венгерского главы МИД, Зеленский в интервью с журналистами 21 августа рассказал, что обсуждал с американским лидером вопросы членства Украины в Евросоюзе и позицию Венгрии. По словам президента, Трамп дал обещание, что его команда будет работать над Орбаном, чтобы изменить его позицию.

Американские СМИ указывали, что после встречи с Зеленским Трамп позвонил по телефону Орбану, чтобы выяснить причины позиции Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС. Пока неизвестно, как прошел разговор, однако Будапешт не изменил своего отношения к украинской евроинтеграции.

