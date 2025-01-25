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В Венгрии ответили на критику, что Орбан играет в команде Путина

Петер Сиярто заявил, что ультиматум Виктора Орбана к Украине, это попытка Венгрии не платить за чужие войны, а не игра в команде Путина.

25 января 2025, 21:55
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Slava Kot

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что венгерский лидер Виктор Орбан может играть за команду российского диктатора Владимира Путина, ведь угрожает ветировать продолжение санкций ЕС против России. В Венгрии на критику премьера отреагировал глава МИД Петер Сиярто, назвавший Туска агентом Сороса.

В Венгрии ответили на критику, что Орбан играет в команде Путина

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия не хочет платить за чужие войны, а отстаивает свои национальные интересы.

"Возможно, агенту Сороса трудно понять, но когда речь идет о командах, то играем в венгерской команде. Вот почему мы представляем венгерские интересы: мы отказываемся платить цену за чужие войны и никому не дадим угрожать безопасности нашего энергоснабжения. Потому что Венгрия для нас первая ", — написал Сиярто в Facebook.

Таким образом, Сиярто ответил на критику Дональда Туска в отношении Виктора Орбана, который угрожает заблокировать продление санкций ЕС в ключевой для войны момент. По словам польского лидера, такой шаг будет иметь последствия для Венгрии.

Напомним, что Виктор Орбан требует от Украины продлить транзит российского газа через свою территорию в обмен на продление санкций ЕС против России, принимаемых каждые шесть месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан заявил, что Украина его раздражает и представляет угрозу Венгрии.

Также "Комментарии" писали о премьере Словакии Роберте Фицо, который резко отреагировал на слова Зеленского и обвинил украинцев. По словам словацкого лидера, Зеленский вмешивается во внутренние дела страны, а украинские беженцы вышли на протесты в столице Словакии.



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