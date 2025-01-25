В Венгрии ответили на критику, что Орбан играет в команде Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что венгерский лидер Виктор Орбан может играть за команду российского диктатора Владимира Путина, ведь угрожает ветировать продолжение санкций ЕС против России. В Венгрии на критику премьера отреагировал глава МИД Петер Сиярто, назвавший Туска агентом Сороса.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия не хочет платить за чужие войны, а отстаивает свои национальные интересы.

"Возможно, агенту Сороса трудно понять, но когда речь идет о командах, то играем в венгерской команде. Вот почему мы представляем венгерские интересы: мы отказываемся платить цену за чужие войны и никому не дадим угрожать безопасности нашего энергоснабжения. Потому что Венгрия для нас первая ", — написал Сиярто в Facebook.

Таким образом, Сиярто ответил на критику Дональда Туска в отношении Виктора Орбана, который угрожает заблокировать продление санкций ЕС в ключевой для войны момент. По словам польского лидера, такой шаг будет иметь последствия для Венгрии.

Напомним, что Виктор Орбан требует от Украины продлить транзит российского газа через свою территорию в обмен на продление санкций ЕС против России, принимаемых каждые шесть месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан заявил, что Украина его раздражает и представляет угрозу Венгрии.

Также "Комментарии" писали о премьере Словакии Роберте Фицо, который резко отреагировал на слова Зеленского и обвинил украинцев. По словам словацкого лидера, Зеленский вмешивается во внутренние дела страны, а украинские беженцы вышли на протесты в столице Словакии.