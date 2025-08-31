В Венгрии призвали собирать деньги для Украины из-за коррупции Орбана

Лидер оппозиционной партии "Моментум" Мартон Томпош призвал венгров финансово поддержать украинские беспилотные подразделения, воюющие против России. Политик заявил, что внес первый символический взнос в размере 414 евро в пользу 414-го разведывательного полка дронов, то есть "Птиц Мадяра", и призвал граждан присоединиться к сбору.

Роберт "Мадяр" Бровди

Причиной обращения Томпоша стало решение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто запретить въезд в страну закарпатскому венгру командиру украинских дроновых подразделений Роберту "Мадяру" Бровди. Официальный Будапешт обвинил его в атаке на станцию нефтепровода "Дружба" в России. Томпош в ответ назвал Бровди героем и подверг резкой критике правительство Орбана и его пророссийскую политику.

"Сиярто не имеет права презирать героя. Мы должны показать, что венгерский народ не тождественен путинистскому правительству Орбана. Я перевел 414 евро в поддержку "Птиц Мадяра". Прошу вас сделать то же самое!", — написал политик в Facebook.

В сообщении Томпош пояснил, что атаки на российский нефтепровод Дружба являются частью стратегии Украины для снижения доходов России от продажи энергоносителей. Политик подчеркнул, что Венгрия за 15 лет почти не отказалась от российской нефти, а компания MOL заработала около 1400 млрд форинтов благодаря дешевому российскому сырью.

Однако, по словам Томпоша, этим воспользовалась прежде всего правящая элита NER во главе с Орбаном, которая из-за специальных налогов фактически совершила "безмерные кражи" на собственные нужды и покрытие дефицита бюджета, вызванного блокированием средств ЕС из-за коррупции.

"Так мы доходим до настоящего, когда Сийярто лязгает оружием и запрещает въезд в Венгрию герою венгерского происхождения из Карпатской Украины. Однако причина этого далеко не та, о которой он говорит, а сугубо финансовая: им очень нужны те огромные суммы, которые они нажили на войне и благодаря собственному цинизму получили от ЕС", — заметил Томпош.

По его словам, опасность для энергетической безопасности Венгрии представляют не украинцы, а венгерское правительство во главе с Орбаном. В результате Томпош призвал поддерживать Украину.

Напомним, что Петер Сийярто недавно подверг резкой критике удар по нефтепроводу "Дружба" и назвал его "атакой на Венгрию". Он пообещал ввести запрет на въезд в Венгрию и в Шенгенскую зону для Роберта Бровди.

