В Венгрии произошла смертельная авария: что известно

В Венгрии произошла смертельная авария с участием легковушки. В результате погибли семь человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает Associated Press.

В Венгрии погибли мигранты, фото из открытых источников

Известно из информации местной полиции, что автомобиль на скорости врезался в частный дом и перевернулся. Сообщается, что в машине ехали мигранты из Сербии. Авария произошла в понедельник, 13 декабря, в районном центре Морахалом. Этот город расположен в пяти милях от государственной границы с Сербией.

В районе Чонград-Чана стражи порядка решили остановить для осмотра авто с иностранными номерными знаками. Однако водитель нажал на газ и скрылся с места на значительной скорости. Мужчине не удалось справиться с управлением и он врезался в дом. В результате аварии водитель травмировался. На место ДТП прибыли полицейские, экстренная медицинская помощь и оперативные службы.

Против водителя будет возбуждено уголовное дело за торговлю людьми и смертельную массовую аварию.

Как сообщал портал "Комментарии", в Луцке несовершеннолетний сел прокатиться с друзьями за руль авто и нарушил правила дорожного движения. Когда его пытались остановить патрульные, начал удирать на бешеной скорости. В результате сбил людей на пешеходном переходе. У шести человек травмы, из них одна женщина в тяжелом состоянии. Юношу задержали полицейские, ему избрали меру пресечения.

Также мы писали, что в Мексике произошла масштабная авария: автомобиль, перевозивший более 200 мигрантов, перевернулся. В результате травмирования на месте погибли более 50 человек, часть нелегалов бежали с места происшествия, чтобы их не задержала полиция. Людей должны были доставить на границу с США.



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