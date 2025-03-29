В Венгрии проводят голосование о вступлении Украины в ЕС: что не так с опросниками

В Венгрии правительство Орбана по почте проводит "опрос" венгров по вопросу вступления Украины в Евросоюз и вместе с бюллетенями распространяют листовки, в которых приводят свои контраргументы, почему поддерживать этот вопрос не стоит.

Виктор Орбан

Опрос вместе с "информационным письмом", информация в котором основывается и на фейках и манипуляциях, содержит семь "рисков" вступления Украины в ЕС с позиции Будапешта. Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач в субботу.

Первое, почему венгры должны проголосовать против – это аргумент, что в случае членства Украины Венгрия якобы потеряет финансирование ЕС, а все деньги пойдут в Украину.

"Кроме того, Брюссель призывает к огромным общим заимствованиям, что отмечает, что мы все вместе станем должниками из-за вступления Украины", – говорится в видео венгерского правительства.

Следующие "риски", по мнению Венгрии, связаны с тем, что Украина — огромный производитель сельскохозяйственной продукции, после поступления "все фонды ЕС пойдут украинским фермерам", а европейский рынок будет "открыт для низкокачественных, генетически модифицированных украинских товаров".

При этом правительство Венгрии игнорирует тот факт, что вступление в Евросоюз требует от Украины принятия всех европейских норм, в том числе в сфере сельского хозяйства, поэтому это заявление является откровенной ложью.

Также представитель венгерского правительства бездоказательно утверждает, что Украина еще "до войны" была "центром наркотрафика и организованной преступности в Восточной Европе", поэтому "вступление в ЕС откроет для украинской мафии въезд в Европу, а значит, и Венгрию".

Другие аргументы Будапешта заключаются в том, что после вступления Украины в ЕС украинцы как дешевая рабочая сила будут "угрожать рабочим местам и пенсиям" в Евросоюзе.

Также украинцы будут угрожать общественному здоровью, потому что "в Украине отсутствует обязательная вакцинация" (на самом деле обязательная вакцинация в Украине есть), а еще "поспешное вступление Украины в ЕС" поставит под угрозу выплату так называемой 13-й пенсии правительством Орбана.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что будет "собирать мнение людей" в кампании по почте, которую критики высмеивали как инструмент пропаганды.

Венгрии будут иметь слово относительно того, хотят ли они присоединение Украины к Европейскому Союзу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, хотя голосование не обязательно и почти наверняка будет сопоставлено против Киева.