Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в Facebook заявил, что акции протеста в Сербии являются прямым следствием политики Брюсселя. Министр выразил мнение, что ЕС потерял статус влиятельного игрока в мировой политике, и примером тому стало отсутствие представителей Евросоюза на переговорах между Трампом и Путиным на Аляске 15 августа.

Фото: Reuters

По словам Сийярто, это вызывает раздражение среди ведущих либеральных политиков, усиливающих давление на правительства, защищающие национальные интересы и не подчиняющиеся Брюсселю. Он назвал такими "миролюбивым" правительства Венгрии, Словакии и Сербии.

По словам венгерского министра, в Центральной Европе проходят попытки внешнего вмешательства, направленные на дестабилизацию и свержение правительств, которые он считает патриотическими, в частности, в Словакии, Венгрии и Сербии.

Сийярто также критиковал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, обвиняя ее в открытой поддержке венгерской оппозиции, в частности, партии "Тиса". Митинги в Сербии 13-14 августа он назвал частью "брюссельского сценария", целью которого является устранение придерживающихся национальных интересов правительств и замена их на марионеточные кабинеты.

Венгерский министр объявил о начале совместной борьбы с Брюсселем, организовав контакты с министрами Сербии и Словакии Марко Журичем и Юраем Бланаром для консолидации усилий по отстаиванию суверенитета и мира.

"Мы подтвердили готовность поддерживать друг друга в противодействии жестким внешним вмешательствам", — резюмировал Сийярто.

