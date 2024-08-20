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В Венгрии закончился дедлайн перед ЕС: объяснили ли они свои действия

Венгрия проигнорировала запрос Европейского Союза по поводу опасности выдачи виз для россиян и белорусов.

сегодня, 11:55
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Slava Kot

Европейская комиссия установила для Венгрии дедлайн до 19 августа объяснить, почему Будапешт решил упростить въезд на свою территорию гражданам России и Белоруссии. Однако в Венгрии ответили только дерзким заявлением.

В Венгрии закончился дедлайн перед ЕС: объяснили ли они свои действия

Венгрия облегчила въезд россиянам и белорусам в ЕС. Фото из открытых источников

Европейская комиссарка по внутренним делам Илва Йоганссон направила в Венгрию просьбу, в которой требует объяснить изменения иммиграционной политики страны. В своем заявлении Йоганссон указала, что выдача долгосрочных виз определяется внутренней политикой стран ЕС, однако действия Венгрии могут представлять угрозу безопасности Европейского союза, в частности стать механизмом обхода санкций для граждан России и Беларуси. Еврокомиссарка призвала Венгрию ответить на это сообщение не позднее 19 августа.

Как указывает издание Euractiv со ссылкой на представителя Европейской комиссии, ответ от Будапешта, так и не был получен. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что действия Будапешта не создают опасности для ЕС.

"Включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку эти лица все равно должны пройти комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии", – сказал Сиярто.

Также венгерский дипломат назвал "простой ложью" критику от других стран ЕС, в частности, относительно риска, что россияне смогут беспрепятственно посещать другие страны Шенгенской зоны благодаря возможности попасть в Венгрию по их упрощенной программе.

Вероятно, вопрос изменения венгерского миграционного законодательства будет одним из главных во время встречи министров иностранных дел и обороны ЕС, которая состоится на следующей неделе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии отреагировали на решение Венгрии упростить выдачу виз для россиян и белорусов.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Венгрии на бои в Курской области.




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Источник: https://www.euractiv.com/section/eu-russia/news/hungary-remains-defiant-on-explanation-of-easing-entry-requirements-for-russians-belarusians/
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