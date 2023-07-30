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В Венгрии заявили, что война в Украине будет "длится 4 года": в ЕС отреагировали

В Словакии опровергли заявление главы венгерского МИД

сегодня, 19:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто сказал, что "по информации ЕС война РФ против Украины продлится еще 4 года". На это заявление отреагировал министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский, который подчеркнул, что ни на одном заседании Евросоюза об этом речь не шла.

В Венгрии заявили, что война в Украине будет "длится 4 года": в ЕС отреагировали

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

Об этом Мирослав Влаховский написал в Twitter.


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В Twitter пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач опубликовал видео, где Сийярто жалуется, что Евросоюз активно поддерживает Украину и заявил, что якобы война России против Украины продлится еще четыре года, по данным ЕС.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько человек погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года", — цинично пожаловался глава венгерского МИД.

На это заявление ответил глава МИД Словакии Мирослав Влаховский, заявивший, что никаких обсуждений о сроках войны в Украине на заседании ЕС не шло. Дипломат напомнил, что война может завершиться даже сегодня, если РФ выведет свою армию из Украины.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", — написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия получила предупреждение от ЕС . Европейская комиссия расценила как нарушение Директивы ЕС решение правительства Венгрии об освобождении из мест лишения свободы осужденных за торговлю людьми из-за переполненных тюрьм. Так, в отношении Венгрии была начата процедура нарушения с направлением официального сообщения.



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