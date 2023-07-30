В Венгрии заявили, что война в Украине будет "длится 4 года": в ЕС отреагировали

Глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто сказал, что "по информации ЕС война РФ против Украины продлится еще 4 года". На это заявление отреагировал министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский, который подчеркнул, что ни на одном заседании Евросоюза об этом речь не шла.

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

Об этом Мирослав Влаховский написал в Twitter.

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В Twitter пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач опубликовал видео, где Сийярто жалуется, что Евросоюз активно поддерживает Украину и заявил, что якобы война России против Украины продлится еще четыре года, по данным ЕС.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько человек погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года", — цинично пожаловался глава венгерского МИД.

На это заявление ответил глава МИД Словакии Мирослав Влаховский, заявивший, что никаких обсуждений о сроках войны в Украине на заседании ЕС не шло. Дипломат напомнил, что война может завершиться даже сегодня, если РФ выведет свою армию из Украины.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", — написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия получила предупреждение от ЕС . Европейская комиссия расценила как нарушение Директивы ЕС решение правительства Венгрии об освобождении из мест лишения свободы осужденных за торговлю людьми из-за переполненных тюрьм. Так, в отношении Венгрии была начата процедура нарушения с направлением официального сообщения.