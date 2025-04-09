Варшава и Прага превратятся в Бахмут и Мариуполь: новый план Путина

После провала в Украине, Россия попытается устроить новый блицкриг, чтобы снова заставить мир считаться с ней. Как считает военный Кирилл Сазонов, РФ, вероятнее всего, пойдет войной на страны Балтии или Польшу. При этом он добавил, что пятая статья НАТО уже реально никого не пугает и не успокаивает.

Владимир Путин

"США с большой долей вероятности останутся в стороне. Европа ограничится озабоченностью, поддержкой оружием. Может, Макрон и его коллеги в очередной раз пообещают отправить войска и не отправят", — говорит Сазонов.

По его словам, развитие боевых действий достаточно предсказуемо. Дело в том, добавляет военный, что в ЕС небольшие армии мирного времени.

"А с восточного направления полезут ветераны украинской войны. Обстрелянные, опытные. Это драка скрипача с боксером, закаленным в уличных драках. Вообще без вариантов. Гибридный сценарий именно такой", — говорит Сазонов.

По его словам, войну против Польши может объявить Беларусь под любым надуманным поводом. Она отправит на Польшу 400-тысячную армию.

"Скажете, в Беларуси нет такой армии? Сейчас нет. Но появится. Для этого даже форму шить не надо новую. Достаточно напечатать нужное количество левых военных билетов армии Беларуси. И раздать российским военным", — отмечает военный.

Как результат, начнется новая война на территории Евросоюза, к которой он вообще не готов.

"Украиной Кремль заблаговременно подпишет договор о ненападении, скрепленный авторитетом США и ЕС. И превращаются Варшава и Прага в Бахмут и Мариуполь. Лукашенко на телефонные звонки Запада не отвечает. Всем очень страшно, паника. И тут на сцену выходит Реальный Посредник. Москва. Который реально в любой момент может решить вопрос, все это понимают. С Кремлем будут говорить? Еще и как. В любом тоне. Стоя на коленях или в любой другой позе. Соглашаясь на все условия", — уверен Сазонов.

Он добавил, что европейские "мирные армии" сейчас с любым количеством вооружений не смогут оказать сопротивления армии ветеранов. Разве что у них будут какие-то гарантии моментальной серьезной помощи со стороны ВСУ, подчеркнул Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин может капитулировать.



