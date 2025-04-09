Варшава и Прага превратятся в Бахмут и Мариуполь: новый план Путина

После провала в
Украине, Россия попытается устроить новый блицкриг, чтобы снова заставить мир
считаться с ней. Как считает военный Кирилл Сазонов, РФ, вероятнее всего,
пойдет войной на страны Балтии или Польшу. При этом он добавил, что пятая
статья НАТО уже реально никого не пугает и не успокаивает.
Владимир Путин
"США с большой
долей вероятности останутся в стороне. Европа ограничится озабоченностью,
поддержкой оружием. Может, Макрон и его коллеги в очередной раз пообещают
отправить войска и не отправят", — говорит Сазонов.
По его словам, развитие
боевых действий достаточно предсказуемо. Дело в том, добавляет военный, что в
ЕС небольшие армии мирного времени.
"А с восточного
направления полезут ветераны украинской войны. Обстрелянные, опытные. Это драка
скрипача с боксером, закаленным в уличных драках. Вообще без вариантов.
Гибридный сценарий именно такой", — говорит Сазонов.
По его словам, войну
против Польши может объявить Беларусь под любым надуманным поводом. Она отправит
на Польшу 400-тысячную армию.
"Скажете, в
Беларуси нет такой армии? Сейчас нет. Но появится. Для этого даже форму шить не
надо новую. Достаточно напечатать нужное количество левых военных билетов армии
Беларуси. И раздать российским военным", — отмечает военный.
Как результат,
начнется новая война на территории Евросоюза, к которой он вообще не готов.
"Украиной Кремль
заблаговременно подпишет договор о ненападении, скрепленный авторитетом США и
ЕС. И превращаются Варшава и Прага в Бахмут и Мариуполь. Лукашенко на
телефонные звонки Запада не отвечает. Всем очень страшно, паника. И тут на
сцену выходит Реальный Посредник. Москва. Который реально в любой момент может
решить вопрос, все это понимают. С Кремлем будут говорить? Еще и как. В любом
тоне. Стоя на коленях или в любой другой позе. Соглашаясь на все условия", —
уверен Сазонов.
Он добавил, что европейские
"мирные армии" сейчас с любым количеством вооружений не смогут оказать
сопротивления армии ветеранов. Разве что у них будут какие-то гарантии
моментальной серьезной помощи со стороны ВСУ, подчеркнул Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Путин может капитулировать.
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