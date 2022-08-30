Ватикан дал разъяснение заявлений Папы Римского о войне в Украине

Главной целью, которую ставит Папа Римский и его подчиненные – призвать всех граждан с доброй волей к солидарности и общим стараниям, чтобы восстановить мир. Высказывания Святейшего Отца Франциска не следует воспринимать как политическое заявление. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Папа Римский (фото из открытых источников)

В сообщении отмечается, что комментарий Святейшего по поводу того, что была убита российская журналистка Дарья Дугина, которая стала невинной жертвой войны, нужно понимать, как мнение, поднятое на то, чтобы защитить человеческую жизнь и общечеловеческие ценности. Это не политическая позиция.

"Что касается широкомасштабной войны в Украине, инициированной Российской Федерацией, то вмешательство Святейшего Отца Франциска ясны и недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной", — сказано в заявлении, что сказано в заявлении.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Папа Римский отреагировал на разблокировку зернового коридора и заявил "знак надежды" для Украины. В Ватикане папа Римский Франциск приветствует то, что удалось разблокировать некоторые украинские порты, чтобы экспортировать зерновые. Издание Vatican News сообщает, что он высказывает свое мнение, что такой шаг — свидетельство, что есть возможности вести переговоры, которые в дальнейшем могут привести к окончанию войны. Когда продолжался первый призыв после прочитанной молитвы "Ангел Господень" сегодня, 7 августа, глава всех католиков в своей речи вспомнил ситуацию на Украине и высказал свои пожелания относительно "длительного и справедливого мира". Обращаясь к пришедшим в Ватикан паломникам, папа Франциск отметил, что разблокированные "зерновые коридоры" — это — "знак надежды".

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