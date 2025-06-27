Важные решения были приняты на заседании Европейского Совета – Зеленский

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Недилько Ксения
Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил о важных результатах заседания Европейского совета. Президент поблагодарил партнеров за поддержку.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
По его словам, каждый объединенный сигнал поддержки Украины – это сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
"Под непрерывным огнем Украина проводит реформу по реформе. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства — теперь должны выполнить и мы", — отметила президент ЕК.
Политик подчеркнула, что процесс вступления базируется на заслугах, а Украина, в свою очередь, заслуживает того, чтобы двигаться вперед.