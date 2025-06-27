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Важные решения были приняты на заседании Европейского Совета – Зеленский

На заседании Европейского Совета были приняты решения по Украине

27 июня 2025, 12:18
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Недилько Ксения

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил о важных результатах заседания Европейского совета. Президент поблагодарил партнеров за поддержку.

Важные решения были приняты на заседании Европейского Совета – Зеленский

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Есть действительно хорошие решения относительно поддержки безопасности, дальнейшего давления на Россию и высокая оценка нашей внутренней трансформации. Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, приближающие нас к вступлению в ЕС", – заявил Владимир Зеленский.

По его словам, каждый объединенный сигнал поддержки Украины – это сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее.

"Сейчас все зависит от нас, от единства государств – членов ЕС и всех стран, искренне стремящихся к евроинтеграции. Спасибо Президенту Европейского совета Антониу Коште и Президентке Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен за лидерство, работаем дальше, чтобы усиливать друг друга. Вместе защищаем общие ценности и боремся за мир", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

"Под непрерывным огнем Украина проводит реформу по реформе. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства — теперь должны выполнить и мы", — отметила президент ЕК.

Политик подчеркнула, что процесс вступления базируется на заслугах, а Украина, в свою очередь, заслуживает того, чтобы двигаться вперед.                                                                                                                         



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