logo

BTC/USD

115004

ETH/USD

4515

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Венгрии запретили строить скандальный объект из РФ: детали громкого решения ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрии запретили строить скандальный объект из РФ: детали громкого решения ЕС

Европейский суд запретил правительству Венгрии финансировать общий проект с "Росатомом".

12 сентября 2025, 12:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Суд Европейского Союза отменил решение Еврокомиссии, которая ранее разрешила Венгрии предоставить государственную финансовую поддержку совместному проекту " Росатомом" — строительству двух новых энергоблоков на единой атомной электростанции страны — АЭС "Пакш". Соответствующее постановление появилось в официальных материалах суда.

Венгрии запретили строить скандальный объект из РФ: детали громкого решения ЕС

Фото: из открытых источников

В решении отмечается, что Еврокомиссия не проверила должным образом, соответствует ли подписанный контракт правилам ЕС по госзакупкам. Именно этот юридический пробел стал основанием для отмены одобрения финансирования.

Напомним, соглашение между Россией и Венгрией было заключено еще 8 декабря 2014 года. Согласно ей, планировалось построить два ядерных энергоблока с использованием российских реакторов типа ВВЭР-1200, каждый из которых будет иметь мощность 1,2 ГВт. Общая стоимость проекта оценивалась в 15 миллиардов долларов: большую часть финансирования должна предоставить Россия в виде кредита, а 2,5 миллиарда евро — правительство Венгрии. Именно эта доля финансирования Будапешта и оказалась под запретом.

Таким образом, венгерские власти теперь вынуждены искать новые источники финансирования для продолжения строительства V и VI энергоблоков АЭС "Пакш".

В августе 2022 года Росатом получил официальное разрешение на строительство новых блоков. А уже в сентябре 2025 года Венгрия планировала снизить зависимость от импорта природного газа именно благодаря запуску новых реакторов. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Несмотря на решение суда ЕС, российская сторона через гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева подтвердила готовность продолжать работу и даже ускорить процесс.

Как уже писали "Комментарии", российских войск в Беларуси значительно меньше, чем в 2023 году, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-09/cp250116en.pdf
Теги:

Новости

Все новости