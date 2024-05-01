Венгрия блокирует помощь от Европейского фонда мира для Армении: какая причина

Армения обратилась за помощью в Европейский фонд мира о выделении средств для страны, недавно закончившей военный конфликт с Азербайджаном. Однако такое решение блокирует Венгрия, которая ставит условия помощи Армении.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В 2021 году для содействия миру во всем мире, предотвращения конфликтов и поставок нелетального оружия нуждающимся странам, в ЕС создали Европейский фонд мира. Армения обратилась за помощью в этот фонд в прошлом году, а в апреле стало известно, что была достигнута предварительная договоренность о предоставлении 10 млн евро для Еревана.

"Цель этой поддержки состоит в том, чтобы помочь вооруженным силам Армении повысить их устойчивость и стабилизационные возможности и тем самым лучше защитить гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций", — говорилось в документе.

Как сообщает армянская служба "Радио Свобода", Венгрия блокирует оказание помощи Еревану из Европейского фонда мира, а главным условием разблокирования указывает на включение в программу Азербайджана.

Однако Азербайджан не обращался к ЕС за помощью, а пока Европейский Союз не получит официального обращения, он не сможет передать средства для Баку. Таким образом, Венгрия ставит выделение помощи Армении в тупик.

Отметим, что средства из Европейского фонда мира получали Украина, Грузия, Молдова, Сомали, Мали и другие страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армянский политик Симонян заявил о поддержке территориальной целостности Украины. В России на подобные сообщения отреагировали и требуют объяснений.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай назвал Венгрию страной, на которую делает ставку по улучшению отношений с ЕС.



