Венгрия блокирует помощь от Европейского фонда мира для Армении: какая причина

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Slava Kot
Армения обратилась за помощью в Европейский фонд мира о выделении средств для страны, недавно закончившей военный конфликт с Азербайджаном. Однако такое решение блокирует Венгрия, которая ставит условия помощи Армении.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
В 2021 году для содействия миру во всем мире, предотвращения конфликтов и поставок нелетального оружия нуждающимся странам, в ЕС создали Европейский фонд мира. Армения обратилась за помощью в этот фонд в прошлом году, а в апреле стало известно, что была достигнута предварительная договоренность о предоставлении 10 млн евро для Еревана.
Как сообщает армянская служба "Радио Свобода", Венгрия блокирует оказание помощи Еревану из Европейского фонда мира, а главным условием разблокирования указывает на включение в программу Азербайджана.
Однако Азербайджан не обращался к ЕС за помощью, а пока Европейский Союз не получит официального обращения, он не сможет передать средства для Баку. Таким образом, Венгрия ставит выделение помощи Армении в тупик.
Отметим, что средства из Европейского фонда мира получали Украина, Грузия, Молдова, Сомали, Мали и другие страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армянский политик Симонян заявил о поддержке территориальной целостности Украины. В России на подобные сообщения отреагировали и требуют объяснений.
Также "Комментарии" писали о том, что Китай назвал Венгрию страной, на которую делает ставку по улучшению отношений с ЕС.
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