logo

BTC/USD

61819.76

ETH/USD

2894.61

LTC/USD

79.06

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Венгрия готовится блокировать санкции ЕС против России: СМИ узнали детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия готовится блокировать санкции ЕС против России: СМИ узнали детали

Из-за страха перед увеличением цены на газ в ЕС, Венгрия будет блокировать любые санкции против России по энергоресурсам.

сегодня, 17:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Европейский союз пытается усилить санкции против экспорта российского газа, однако эти усилия столкнулись с противодействием со стороны Венгрии. В правительстве Орбана выступают против санкций, которые приведут к повышению цены на газ в ЕС.

Венгрия готовится блокировать санкции ЕС против России: СМИ узнали детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных представителей ЕС, присутствовавших во время дискуссий по поводу санкций против российского газа, Венгрия выражает решительный протест. Издание цитирует слова неназванного высокопоставленного чиновника из правительства Орбана, который заявил, что Венгрия будет блокировать санкции против России, из-за которых вырастет цена в Европе на газ.

"Мы проанализируем пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", – сказал венгерский чиновник, как рассказали дипломаты ЕС, которые были на встрече по новым санкциям против России.

Ожидается, что в новом пакете санкций будет введен запрет на реэкспорт сжиженного газа из РФ, однако не будет запрета на его закупку. Таким образом, Венгрия не должна получить негативных колебаний с приобретением российского газа.

Кроме Венгрии также Франция, Испания, Италия и Германия призвали предоставить больше технической информации о новых санкциях против России.

"Когда речь идет об энергетике, они озабочены. Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенно", – рассказал дипломат ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия блокирует помощь не только Украине. Армения обратилась в ЕС за пакетом помощи, однако в Будапеште поставили условия, которые невозможно выполнить.

Также "Комментарии" писали, что в Китае заявили, что рассчитывают на Венгрию в ЕС.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/hungary-veto-eu-russia-gas-sanctions/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости