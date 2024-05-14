Венгрия готовится блокировать санкции ЕС против России: СМИ узнали детали

Европейский союз пытается усилить санкции против экспорта российского газа, однако эти усилия столкнулись с противодействием со стороны Венгрии. В правительстве Орбана выступают против санкций, которые приведут к повышению цены на газ в ЕС.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Politico со ссылкой на анонимных представителей ЕС, присутствовавших во время дискуссий по поводу санкций против российского газа, Венгрия выражает решительный протест. Издание цитирует слова неназванного высокопоставленного чиновника из правительства Орбана, который заявил, что Венгрия будет блокировать санкции против России, из-за которых вырастет цена в Европе на газ.

"Мы проанализируем пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", – сказал венгерский чиновник, как рассказали дипломаты ЕС, которые были на встрече по новым санкциям против России.

Ожидается, что в новом пакете санкций будет введен запрет на реэкспорт сжиженного газа из РФ, однако не будет запрета на его закупку. Таким образом, Венгрия не должна получить негативных колебаний с приобретением российского газа.

Кроме Венгрии также Франция, Испания, Италия и Германия призвали предоставить больше технической информации о новых санкциях против России.

"Когда речь идет об энергетике, они озабочены. Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенно", – рассказал дипломат ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Венгрия блокирует помощь не только Украине. Армения обратилась в ЕС за пакетом помощи, однако в Будапеште поставили условия, которые невозможно выполнить.

Также "Комментарии" писали, что в Китае заявили, что рассчитывают на Венгрию в ЕС.



