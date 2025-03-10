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Венгрия наложила вето на новый пакет санкций против РФ: какие требования предъявляет Будапешт

Венгрия является единственной страной ЕС, не поддерживающей продления санкций против России, в то время как другие государства-члены выразили свою поддержку.

сегодня, 17:35
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Клименко Елена

Венгрия снова заблокировала продление индивидуальных санкций ЕС против России, срок действия которых истекает 15 марта. Об этом сообщили несколько дипломатов стран Евросоюза, знакомых с результатами переговоров, в интервью "Европейской правде".

Венгрия наложила вето на новый пакет санкций против РФ: какие требования предъявляет Будапешт

Фото: из открытых источников

Известно, что Венгрия отказалась поддержать продление санкций против России на заседании послов ЕС. Для того чтобы санкции продлились, необходимо получить единогласную поддержку всех государств-членов Евросоюза до 15 марта.

"Обсуждение вопроса санкций продолжается, и на данный момент соглашение не достигнуто", — сказал один из дипломатов.

Другой дипломат отметил, что Венгрия является единственной страной ЕС, которая не поддерживает продление санкций против России, в то время как другие государства-члены выразили свою поддержку.

Один из собеседников подчеркнул, что в случае отсутствия утверждения продления санкций до 15 марта они прекратят действовать. Однако источники предполагают, что Венгрия может изменить свою позицию в момент, поскольку уже раньше шла на подобные уступки.

Следующее заседание послов стран ЕС состоится 12 марта в Брюсселе. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться вопрос продления санкций против России.

Кроме того, редактор Радио Свобода по европейским вопросам Рикард Джозвяк, ссылаясь на источники, написал в социальных сетях, что Венгрия хочет исключить восемь человек из списка санкций против РФ. По его словам, Будапешт готов поддержать продление санкций только в том случае, если требование будет выполнено. В ответ ЕС предложил отменить санкции в отношении четырех других лиц.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп 7 марта опубликовал резкое сообщение в соцсети Х, в котором пригрозил России жесткими санкциями, если она не согласится на переговоры с Украиной. Это говорит о том, что американский лидер начинает усиливать давление на Кремль, пишет Axios.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/03/10/7206812/
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