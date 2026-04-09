После серии взрывов пейджеров "Хезболлы" в Ливане в сентябре 2024 года Венгрия сделала шаги по передаче разведывательной информации Ирана, несмотря на официальную поддержку Израиля и свои внешнеполитические заявления. Эти события стали темой утечек информации, подтверждая, что Будапешт открыто искал пути сотрудничества с иранскими спецслужбами, в частности, через правительственные каналы.

Произошедшие в сентябре 2024 года взрывы вызвали масштабную гибель и ранения среди людей, и это вызвало большую международную реакцию. В результате атаки пейджеры "Хезболлы", связанные с Ираном, взорвались в Ливане, и это дало повод Венгрии к контакту с иранским правительством. В ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и его иранским коллегой Аббасом Арагчи, венгерская сторона согласилась передать разведывательные данные, собранные в ходе расследования этой атаки.

"Наши спецслужбы уже связались с вашими службами, и мы готовы передать все необходимые документы", — отметил Сиярто, выражая готовность помочь Ирану в расследовании происшествия.

Отметим, что этот разговор состоялся в конце сентября, и он привлек внимание западных разведок, которые обратились к источникам стенограмм правительственных переговоров, подтверждающих данные.

В то же время на момент взрыва пейджеров, одно из предприятий, поставлявших устройства, заявило, что они были изготовлены в Венгрии по лицензии от тайваньской компании. Однако Сиярто заверил, что Венгрия не имеет никакого отношения к инциденту и что сами пейджеры не производились в стране.

