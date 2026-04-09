Після серії вибухів пейджерів "Хезболли" у Лівані у вересні 2024 року Угорщина зробила кроки до передавання розвідувальної інформації Ірану, попри офіційну підтримку Ізраїлю та свої зовнішньополітичні заяви. Ці події стали темою витоків інформації, підтверджуючи, що Будапешт відкрито шукав шляхи співпраці з іранськими спецслужбами, зокрема через урядові канали.

Вибухи, які сталися у вересні 2024 року, викликали масштабну загибель і поранення серед людей, і це викликало велику міжнародну реакцію. Унаслідок атаки пейджери "Хезболли", пов'язані з Іраном, вибухнули в Лівані, і це дало привід Угорщині до контакту з іранським урядом. Під час телефонної розмови між міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та його іранським колегою Аббасом Арагчі, угорська сторона погодилася передати розвідувальні дані, що були зібрані в ході розслідування цієї атаки.

"Наші спецслужби вже зв'язалися з вашими службами, і ми готові передати всі необхідні документи", — зазначив Сіярто, висловлюючи готовність допомогти Ірану у розслідуванні події.

Відзначимо, що ця розмова відбулася наприкінці вересня, і вона привернула увагу західних розвідок, які звернулися до джерел стенограм урядових переговорів, що підтверджують дані.

Водночас на момент вибуху пейджерів, одне з підприємств, яке постачало пристрої, заявило, що вони були виготовлені в Угорщині за ліцензією від тайванської компанії. Однак Сіярто запевнив, що Угорщина не має жодного відношення до інциденту і що самі пейджери не вироблялися в країні.

фПортал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів із Володимиром Путіним, однак поставив умови щодо місця зустрічі. У своєму інтерв'ю телеканалу RAI він уточнив, що ця зустріч не повинна відбутися ані в Києві, ані в Москві. Однак, за словами Зеленського, є безліч інших можливих локацій для переговорів, і він готовий обговорювати це. Можливими варіантами для таких переговорів можуть бути країни Близького Сходу, європейські держави або навіть США.