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Венгрия попала в дипломатический скандал. Бразилия отзывает своего посла из страны

Венгрия попала в дипломатический скандал с Бразилией, сообщает газета Népszava. По информации издания, Бразилия даже приняла решение отозвать своего посла

сегодня, 17:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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Министерство иностранных дел Бразилии пригласило на консультации венгерского посла Миклоша Халмая после опубликования газетой The New York Times материала о том, что бывший президент Жаир Болсонару, называемый близким союзником премьер-министра Виктора Орбана, находился в здании венгерского посольства.

Венгрия попала в дипломатический скандал. Бразилия отзывает своего посла из страны

Венгрия попала в дипломатический скандал

Отмечается, что Халмай посетил бразильский МИД, где пробыл около 20 минут. Местные СМИ сообщили, что во время этой встречи он не высказывал никаких комментариев.

Также Бразилия решила отозвать своего посла из Венгрии, однако пока неизвестно, имеет ли это какую-либо связь с инцидентом, связанным с Жаиром Болсонаром.

Сам экс-президент Бразилии через своих адвокатов подтвердил, что два дня находился в посольстве Венгрии с целью "сохранения связи с правительством дружественной страны" и информирования ее о "политической ситуации в обеих странах".

Представитель венгерского МИД Мате Пачолай отказался предоставлять дальнейшие комментарии по поводу этой ситуации, кроме высказываний Болсонара и его представителей.

Согласно предварительным данным The New York Times, в феврале посольство Венгрии в Бразилии разрешило бывшему президенту Жаиру Болсонару находиться в своих помещениях после конфискации его паспорта правоохранителями в рамках уголовного расследования попытки государственного переворота.

Кроме того, известно, что Болсонару и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан являются друзьями, которые встречались в декабре 2023 года на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Напомним, Венгрия время от времени попадает в разного рода скандалы. Например, глава МИД этой страны Петер Сийярто заявил , что Будапешт будет против отправки войск НАТО в Украину, чтобы не повлечь за собой Третью мировую войну.




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Источник: https://nepszava.hu/
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